Quién es Ayyoub Bouaddi, el “Einstein” de 18 años que Marruecos le robó a Francia y llevó al Mundial 2026

Conozca la historia de una de las joyas de Marruecos que, con apenas 18 años, entró en la lista final para la Copa del Mundo.

Ayyoub Bouaddi llega al Mundial 2026 como uno de los perfiles más singulares del torneo. Tiene apenas 18 años, juega en el Lille, fue habilitado por la FIFA para representar a Marruecos y ya aparece como una de las apuestas jóvenes más interesantes de los Leones del Atlas.

Pero su historia va mucho más allá del fútbol. Bouaddi no encaja del todo en el molde clásico del “wonderkid”. Antes de instalarse como una de las grandes promesas de la Ligue 1, ganó un concurso de oratoria en el Elíseo con 15 años, terminó el bachillerato científico con mención sobresaliente y empezó una carrera de matemáticas a distancia un año después, a los 16, mientras competía como profesional.

Por eso en Francia su figura se explica muchas veces desde la cabeza: madurez, lectura, inteligencia, calma. Bouaddi no solo juega como un veterano; también tiene una biografía poco habitual para un futbolista de su edad.

De Lille al Mundial con Marruecos

En el Lille, Bouaddi dejó hace tiempo de ser una simple promesa. Con apenas 18 años, la temporada 2025-26 ya fue su tercera campaña como profesional y acumuló una carga competitiva poco común para un futbolista tan joven.

En la Ligue 1 2025 disputó 30 partidos, fue titular en 28 y sumó 2.321 minutos. En el total de la temporada 2025-26, cerró con 42 partidos oficiales y 37 titularidades, números que explican por qué su nombre ya aparece en el radar de grandes clubes europeos.

ver también Brasil 1-1 Marruecos EN VIVO: Vinicius hizo un golazo – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Su perfil es el de un mediocampista moderno: polivalente, disciplinado, con capacidad para recuperar, ordenar y conectar líneas. No necesita llenar la planilla de goles para influir. Su valor está en darle sentido al juego.

Publicidad

Publicidad

La joya que Marruecos le ganó a Francia

Bouaddi nació en Francia, se formó en el fútbol galo y llegó a jugar en selecciones juveniles de Les Bleus. Incluso fue capitán de la Sub-21 en un clasificatorio europeo ante Luxemburgo, una señal clara del lugar que ocupaba dentro del proyecto francés.

Sin embargo, Marruecos se movió con fuerza para convencerlo. El 15 de mayo de 2026, la FRMF anunció que el mediocampista había quedado habilitado para representar a los Leones del Atlas, después de que la FIFA aprobara su cambio de nacionalidad deportiva.

Publicidad

La decisión fue un golpe importante para Marruecos y otro ejemplo de su política exitosa con futbolistas binacionales. Como ocurrió con otros talentos de origen marroquí, la federación logró sumar a un jugador joven, de alto potencial y con experiencia en Europa.

Publicidad

Por qué Bouaddi puede ser una revelación en el Mundial 2026

Bouaddi no llega al Mundial como una curiosidad de última hora. Ya debutó con la selección mayor de Marruecos, fue titular en amistosos previos al torneo y empezó a integrarse en un equipo que combina experiencia, jerarquía y recambio.

Publicidad

Su presencia tiene sentido dentro de un plantel que viene de hacer historia en Qatar 2022, llegando a semifinales, y que ahora busca sostener ese salto competitivo. Marruecos necesita futbolistas capaces de competir físicamente, pero también de pensar rápido bajo presión. Ahí es donde Bouaddi puede marcar diferencias.

Publicidad

Publicidad

El mediocampista del Lille ofrece una mezcla atractiva: juventud, recorrido profesional, formación táctica europea y una serenidad poco común. Para una Copa del Mundo, esa combinación puede ser oro.

El récord de precocidad que lo puso bajo la lupa

Antes de elegir Marruecos, Bouaddi ya había dado señales de su precocidad en Europa. En 2023 jugó la Conference League con apenas 16 años y 3 días, una marca reconocida por la UEFA como récord en ese momento.

Publicidad

Ese dato resume la velocidad de su ascenso. A una edad en la que muchos futbolistas todavía están en etapa juvenil, él ya sumaba minutos internacionales con el Lille y empezaba a competir contra rivales de mayor recorrido.

Publicidad

Desde entonces, su crecimiento fue sostenido. Bouaddi pasó de promesa de academia a pieza real de rotación, y luego a mediocampista con protagonismo en la Ligue 1.