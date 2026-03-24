Michael Amir Murillo sacudió al vestuario de Panamá con una fuerte advertencia sobre el Mundial 2026

Este martes, la Selección de Panamá completó su primer entrenamiento en suelo africano de cara a los partidos amistosos que sostendrá en esta fecha FIFA ante Sudáfrica, el viernes 27 y el martes 31 de marzo.

La idea de Thomas Christiansen fue medirse ante un combinado con un biotipo similar al de Ghana, el primer rival de la Marea Roja en el Grupo L del Mundial 2026, del cual también participarán los dirigidos por Hugo Broos.

Entre las grandes figura que llamó el seleccionador hispano-danés destaca Michael Amir Murillo, quien atraviesa un gran momento en su flamante equipo: Besiktas de Turquía. “Llegó bien, física y mentalmente. Vengo con muchas ganas luego de no haber podido jugar los últimos partidos con la Selección”, externó.

Amir Murillo fue claro: el que baja el nivel, se queda sin Mundial

Consciente de la ascendencia que tiene sobre el plantel, el lateral derecho de 30 años le envió una fuerte advertencia a menos de cien días para la Copa del Mundo: ninguno de los futbolistas panameños puede relajarse ni ceder ni un centímetro.

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Murillo fue tajante en ese sentido antes de empezar a entrenar en el Sugar Ray Xulu Stadium de Durban, ciudad que albergará el primer duelo con los sudafricanos. “Todos estamos aquí por lo mismo. Nadie tiene un puesto asegurado en el Mundial”, avisó.

“Queremos empezar desde ya a tener la idea clara de lo que quiere el entrenador y lo que tiene en mente para los partidos del Mundial“, expresó el defensor, quien ya palpita también los cruces con Croacia e Inglaterra.

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Antes de la cita máxima, Panamá jugará un amistoso ante Brasil el 31 de mayo, en el Estadio Maracaná. Y trascendió que la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) tendría todo arreglar para concertar un fogueo más, con Italia como contrincante.

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En síntesis

Advertencia al grupo: Michael Amir Murillo sacudió la interna de la Selección de Panamá al asegurar que “nadie tiene un puesto asegurado” para el Mundial 2026.

Michael Amir Murillo sacudió la interna de la Selección de Panamá al asegurar que para el Mundial 2026. Exigencia máxima: el lateral del Besiktas fue tajante al señalar que ningún jugador puede relajarse y que estos amistosos ante Sudáfrica son claves para entender la idea de Thomas Christiansen.

el lateral del Besiktas fue tajante al señalar que ningún jugador puede relajarse y que estos amistosos ante Sudáfrica son claves para entender la idea de Thomas Christiansen. Foco en el debut: Murillo destacó la importancia de prepararse física y mentalmente para enfrentar el biotipo africano, con la mira puesta en el estreno mundialista ante Ghana.