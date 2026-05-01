Rumbo a Europa: Estevis López ya tiene fecha para dejar Panamá y unirse a un histórico de la Champions League

El talento joven de Panamá vuelve a llamar la atención en el escenario internacional. El prometedor futbolista Estevis López, de apenas 16 años, ha sido solicitado por el gigante alemán Bayern Múnich para realizar pruebas con sus categorías juveniles, una oportunidad que podría marcar un antes y un después en su carrera.

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El zurdo panameño ha venido destacando en la Liga Panameña de Fútbol, actualmente cedido en el Veraguas United, donde ha mostrado destellos de su calidad tras su proceso formativo vinculado a River Plate. Su crecimiento no ha pasado desapercibido, consolidándose como una de las grandes joyas del fútbol panameño.

La solicitud oficial llegó desde la estructura deportiva del club alemán, específicamente firmada por Jonathan Krukow, jefe de gestión del fútbol juvenil. En el documento, el conjunto bávaro expresa su interés en integrar al jugador dentro de su proyecto internacional de desarrollo.

Bayern Múnich abre la puerta: una invitación al futuro

El comunicado es claro y contundente en su intención: “En nombre del FC Bayern, deseamos solicitar permiso para invitar a Estevis Jhassir López Senhouse a formar parte del Equipo Mundial del FC Bayern 2026”, una declaración que confirma el interés real del club en evaluar al talento canalero.

El plan incluye una experiencia internacional de alto nivel, con participación en campamentos de pretemporada tanto en Múnich como en Corea del Sur, distribuidos entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2026. Durante este periodo, López será parte de sesiones de entrenamiento y actividades formativas junto a otros prospectos de élite.

Este escenario abre una puerta enorme no solo para su desarrollo individual, sino también para el futuro de la Selección de Panamá. A su corta edad, incluso se menciona la posibilidad de que pueda ser considerado para la Copa del Mundo 2026, aunque su presencia dependerá de la evaluación del técnico Thomas Christiansen.

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Por ahora, Estevis López se mantiene enfocado en su rendimiento con Veraguas United, mientras su nombre empieza a resonar en el fútbol europeo. La oportunidad está sobre la mesa, y el siguiente paso dependerá de su capacidad para aprovechar esta vitrina internacional y confirmar que su talento está listo para dar el salto al más alto nivel.