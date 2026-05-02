Estevis López rompe el silencio sobre su llegada al Bayern Múnich: qué dijo tras la filtración que habría molestado al equipo alemán

El fútbol panameño vuelve a ilusionarse con una de sus mayores promesas. El joven Estevis López, de apenas 16 años, ha sido solicitado por el poderoso Bayern Múnich para realizar pruebas con sus categorías juveniles, una oportunidad que lo coloca en el radar del fútbol europeo y que podría marcar un punto de inflexión en su carrera.

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El zurdo ha venido destacando en la Liga Panameña de Fútbol, donde milita actualmente con el Veraguas United. Su talento ya había sido moldeado en etapas anteriores vinculadas a River Plate, y hoy lo posiciona como una de las principales joyas del fútbol panameño, despertando el interés de uno de los clubes más grandes del mundo.

La invitación oficial llegó desde la estructura del club alemán, firmada por Jonathan Krukow, quien lidera la gestión deportiva del fútbol juvenil del Bayern. El documento confirma el interés en integrar a López dentro del Equipo Mundial 2026, un programa diseñado para captar y desarrollar talento emergente a nivel global.

“Es una oportunidad muy importante en mi carrera”

El propio jugador no tardó en pronunciarse sobre esta oportunidad que ha generado expectativa. Con madurez, dejó claro que mantiene los pies sobre la tierra: “Sí, es una oportunidad muy importante en mi carrera, pero ahora estoy enfocado en el partido de mi equipo… gracias a Dios será en junio”, expresó, demostrando compromiso con su presente.

El plan del Bayern Múnich contempla que el futbolista participe en campamentos de pretemporada en Múnich y Corea del Sur, entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2026, donde compartirá entrenamientos con otros talentos internacionales en un entorno de alta exigencia.

Mientras tanto, López sigue concentrado en su rendimiento con Veraguas United, un equipo que busca protagonismo en el torneo local y que apuesta por el crecimiento de sus jóvenes figuras. Su disciplina y enfoque serán clave para llegar en óptimas condiciones a esta prueba internacional.

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La historia apenas comienza para Estevis López, quien ahora tiene en sus manos la posibilidad de dar el salto al fútbol europeo. Con talento, proyección y una mentalidad firme, el panameño se perfila como uno de los nombres a seguir en el futuro cercano del balompié centroamericano.