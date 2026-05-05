Giro inesperado con Elison Rivas en Honduras: lo que ocurre con el futuro del lateral en Olimpia

Elison Rivas es uno de los futbolistas que se queda sin contrato en Olimpia una vez finalice el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y de momento, su futuro sigue en el aire.

Aunque en las últimas horas surgieron rumores de una supuesta renovación; Fútbol Centroamérica conoció que Rivas no ha extendido su vínculo con el club Merengue.

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Mientras tanto, el club se encuentra concentrado por completo en ganar el título 41 y sumar un nuevo tricampeonato. Será una vez que culmine el torneo cuando Olimpia realizará una evaluación sobre la plantilla con la que contará para el segundo semestre.

Cabe recordar que, semanas atrás informes señalaron que el lateral podría convertirse en legionario: clubes de Colombia y Polonia lo están tentando, según informes de Álvaro de la Rocha.

Olimpia quiere reforzarse

Eso sí, Olimpia quiere sumar dos refuerzos y los rumores más fuertes son el lateral derecho Carlos Argueta y el lateral izquierdo Cristian Canales, actual jugador del Choloma.

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De concretarse ambas llegadas, el sacrificado sería Carlos “El Mango” Sánchez; mientras la directiva hará todo lo posible por quedarse con Rivas por al menos un año más.

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