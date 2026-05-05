“Enormes talentos”: Artavia adelanto cómo será el mercado de Saprissa y pone en alerta a los morados

En Deportivo Saprissa ya empezaron a planificar el próximo semestre, pero las señales que llegan desde la dirigencia podrían no ser las que una parte de la afición esperaba escuchar. Mientras otros clubes piensan en revoluciones y grandes fichajes, en Tibás el mensaje parece ir en otra dirección: apostar fuerte por la cantera y evitar cambios drásticos en la planilla.

El encargado de marcar el rumbo fue Roberto Artavia, quien habló sobre lo que será el mercado morado y dejó claro que el club no planea una renovación masiva pese a las exigencias que siempre rodean al equipo. Sus declaraciones rápidamente generaron debate entre aficionados que esperaban movimientos más agresivos.

¿Qué dijo Artavia sobre el próximo mercado de Saprissa?

Artavia explicó que el enfoque principal seguirá siendo el desarrollo de jugadores formados en casa. “La planilla que quiero ver es jugando a futbolistas de divisiones menores, enormes talentos”, afirmó, dejando en claro cuál es la prioridad deportiva de la institución para el próximo torneo.

Dentro de esos nombres, destacó especialmente a Abraham Madriz y a Alberth Barahona, dos jóvenes que ya tuvieron oportunidades con el primer equipo y que empiezan a ganar protagonismo dentro del proyecto.

Roberto Artavia resaltó que le darán más lugar a los juveniles. (Foto: La Nación)

Pero la apuesta no termina ahí. Según el presidente morado, actualmente hay nueve jugadores Sub-21 entrenando cerca del plantel principal y otros siete futbolistas jóvenes esperando su oportunidad. Una señal clara de que Saprissa pretende sostener una base importante de talento juvenil en el próximo semestre.

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Además, Artavia explicó que el margen para incorporar extranjeros es prácticamente inexistente. “Tenemos a seis extranjeros, tomando en cuenta a Newton Williams, por lo que no tenemos plazas de extranjeros y tenemos que esperar la evolución del mercado”, comentó.

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Ese detalle cambia completamente el panorama. Mientras muchos aficionados soñaban con fichajes de peso para reforzar la planilla, la dirigencia parece enfocada en un modelo mucho más selectivo y controlado, donde las incorporaciones serán puntuales y no una revolución completa.

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“Tenemos contratos con algunos jugadores que van a durar un tiempo y los vamos a respetar en todos sus alcances. No estoy esperando ver una renovación amplia de planilla, sino un apuntalamiento de los jóvenes, una renovación muy selectiva y mantener el equipo competitivo”, agregó el dirigente.

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La postura es firme. Incluso después de la polémica temporada y las tensiones recientes alrededor del club, en Saprissa consideran que no hace falta desarmar el proyecto. Para Artavia, el equipo terminó la fase regular con una estructura fuerte y en condiciones de pelear por el título nacional.

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