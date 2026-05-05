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Inteligencia Artificial predice cuál será la final del Clausura 2026: Mixco o Municipal vs. Comunicaciones o Xelajú

Antes del arranque de las semifinales, la IA pronosticó cuáles serán los dos clubes finalistas del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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La Inteligencia Artificial dio su veredicto.
© GeminiLa Inteligencia Artificial dio su veredicto.

Las semifinales de la Liga Nacional de Guatemala están listas. Tras unos cuartos de final electrizantes, Municipal, Mixco, Xelajú MC y Comunicaciones son los cuatro equipos que mantienen vivo el sueño del título que dejó vacante Antigua GFC.

En la previa de estos duelos, desde Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial para determinar quiénes son los favoritos para avanzar a la gran final del Clausura 2026. Y este fue su veredicto.

Mixco vs. Municipal: ¿Pesa más el orden o la jerarquía?

En la primera llave, el favoritismo está marcado por la regularidad. Según la IA, Municipal cuenta con un 60% de probabilidades de pasar a la final. A pesar de la lesión de su goleador, José Martínez, el probable regreso del lateral titular José “Caballo” Morales aparece como factor para inclinar la balanza del lado de los rojos.

Por su parte, Mixco ostenta el porcentaje restante. Su fortaleza reside en el orden táctico de Fabricio Benítez y su gran rendimiento como local, pero la experiencia escarlata en series de eliminación directa suele ser determinante. Tras su vuelta a la máxima categoría, perdió las dos series que jugó contra los de Mario Acevedo. ¿Podrá marcar la diferencia Nicolás Martínez, máximo artillero de la fase regular con 16 goles?

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Comunicaciones vs. Xelajú: el peso de las bajas ante el resurgir Albo

En la otra llave, el análisis tecnológico es tajante. Xelajú MC llega como el líder de la fase regular, pero sufre una plaga de bajas que afecta a todas sus líneas: Rubén Darío Silva, Claudio De Oliveira, Kevin Ruiz, Harim Quezada, Elmer Cardoza y Nery Lobos están fuera.

Aunque recuperan a “Chucho” López tras la reducción de su sanción por parte del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, la IA considera que no es suficiente para frenar el envión de Comunicaciones y le otorga a los albos un 65% de probabilidades de llegar a la final.

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Los dirigidos por el “Fantasma” Figueroa pasaron de pelear la permanencia a eliminar al bicampeón Antigua GFC. Esa inercia ganadora, sumada al debilitamiento del plantel quetzalteco, coloca a los cremas como los favoritos para avanzar.

El veredicto: ¿Cuál será la final del Clausura 2026?

Tras procesar los datos de rendimiento, historial y el estado actual de los planteles, la Inteligencia Artificial arroja las siguientes probabilidades para el cruce definitivo:

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  1. Municipal vs. Comunicaciones (El Clásico): 55% de probabilidad.
  2. Mixco vs. Comunicaciones: 25% de probabilidad.
  3. Municipal vs. Xelajú: 15% de probabilidad.
  4. Mixco vs. Xelajú: 5% de probabilidad.
Rudy Muñez disputa férreamente la pelota con Stheven Robles. (Foto Prensa Libre)

Rudy Muñez disputa férreamente la pelota con Stheven Robles. (Foto Prensa Libre)

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Conclusión de la IA: “La final más probable será el Clásico entre Municipal y Comunicaciones. El resurgir de los cremas y el peso de las individualidades rojas superan la mística de un Xelajú diezmado por las lesiones y la resistencia de un Mixco que, aunque ordenado, tiene menor volumen ofensivo”.

Además de la gloria deportiva, en la serie entre cremas y superchivos se define el boleto millonario a la Copa Centroamericana, un factor que eleva la intensidad de la serie al máximo.

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