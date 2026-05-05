“Mensajes en privado”: Cubo Torres revela su relación con Kendall Waston tras la pelea en la semifinal entre Saprissa y Liberia

La semifinal entre Deportivo Saprissa y Municipal Liberia dejó de todo: tensión, polémica y un encontronazo que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Los protagonistas fueron Erick Torres y Kendall Waston, quienes protagonizaron uno de los momentos más calientes del partido.

Empujones, pecheadas y miradas desafiantes marcaron una secuencia donde el “Cubo” no se achicó en cruce contra Kendall ante uno de los defensores más imponentes del fútbol centroamericano. La imagen dio la vuelta al país y muchos interpretaron que entre ambos había quedado una rivalidad fuerte tras el cruce.

Sin embargo, días después, el propio delantero mexicano sorprendió al revelar que la historia entre ellos está muy lejos de ser conflictiva. En entrevista con La Nación, Torres explicó cómo vivió la jugada y dejó claro que todo quedó dentro de la cancha.

Cubo Torres habló sobre su cruce con Kendall Waston

“No me percaté de que era él. Siempre, cuando me marcan, soy así de pasional. Cuando fuera de la cancha seguí sintiendo la presión del defensa, los empujones y el roce, reaccioné”, contó el atacante de Liberia, asegurando que en el momento ni siquiera identificó a Kendall Waston.

“Sinceramente, no recuerdo qué nos dijimos, pero nos entramos fuerte. Fue una jugada donde, a pesar de que ya había terminado, nos seguimos empujando y chocando. Lo que sea que nos dijimos quedó ahí en el campo”, expresó Torres, bajándole dramatismo a la situación.

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Pero la gran revelación llegó después. El mexicano confesó que mantiene una excelente relación con el capitán morado y que incluso recibió apoyo suyo desde que aterrizó en Costa Rica.

La relación entre Kendall Waston y Cubo Torres

“Con Waston tengo una excelente relación. Cuando llegué al país, por mensajes en privado me hizo sentir su apoyo, se puso a la disposición, y cuando estuvo lo de mi sanción también estuvo muy al pendiente de mí, dándome mucho apoyo por mensajes”, reveló el delantero, sorprendiendo a muchos aficionados que pensaban lo contrario.

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Torres también recordó que enfrentó a Waston en varias ocasiones durante su paso por la MLS y que siempre existió respeto mutuo, más allá de los roces propios del juego. “Fuera de la cancha es un amigo, un compañero de profesión a quien respeto por su recorrido y trayectoria, y lo admiro bastante”, afirmó.

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Incluso contó cómo terminó el episodio tras el pitazo. “Al final de la jugada nos dimos la mano y le dije: buen encontronazo, hermano; ahí queda. Salieron chispas, pero nada es personal, y él lo sabe”, agregó el atacante mexicano.

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Para el “Cubo”, lo sucedido fue simplemente una escena típica de una semifinal. Intensidad, emociones y dos futbolistas de carácter defendiendo a muerte sus colores en un partido decisivo.

Datos Claves

Erick Torres chocó con Kendall Waston en la semifinal Saprissa contra Municipal Liberia .

chocó con en la semifinal contra . Cubo Torres confirmó su excelente relación amistosa con Kendall Waston .

confirmó su excelente relación amistosa con . Kendall Waston apoyó al delantero durante su sanción y cuando coincidieron en la MLS.

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