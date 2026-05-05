Dirigió en Europa y en el Mundial 2022: Alajuelense tiene en carpeta a un entrenador de renombre

En Liga Deportiva Alajuelense la búsqueda del nuevo entrenador ya entró en una etapa donde empiezan a aparecer nombres de peso internacional. Tras la salida de Óscar Ramírez, la dirigencia entiende que no puede equivocarse en la próxima elección y por eso analiza perfiles con experiencia, carácter y recorrido fuera de Centroamérica.

La eliminación del Clausura 2026 dejó una sensación de fracaso dentro del club. No solo por haber quedado fuera de semifinales, sino también por la irregularidad que mostró el equipo durante gran parte del torneo. Por eso, el próximo técnico será visto como la pieza clave para iniciar una reconstrucción que devuelva competitividad inmediata.

¿Cuál es el entrenador que tiene en carpeta Alajuelense?

En medio de todos los rumores que rodean a la Liga, el periodista Maynor Solano soltó un nombre que sorprendió al fútbol costarricense. Según reveló, la Gerencia Deportiva manuda tiene en carpeta a Diego Alonso, un técnico con recorrido internacional y experiencia en escenarios de máximo nivel.

El uruguayo no es un entrenador cualquiera. Alonso dirigió a la selección de Selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022, una de las vitrinas más grandes del fútbol mundial. Aunque su ciclo terminó poco después, su nombre siguió teniendo peso dentro del mercado internacional.

Diego Alonso dirigió a Uruguay en Qatar 2022. (Foto: TyC Sports)

Tras su paso por Uruguay, en 2023 asumió un desafío gigante al llegar al Sevilla FC, uno de los equipos históricos de La Liga española. Si bien su etapa en el fútbol europeo fue corta, el hecho de haber dirigido en un entorno tan exigente lo mantiene como un técnico de prestigio.

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Su última experiencia fue en 2024 con el Panathinaikos FC, otro equipo tradicional del fútbol europeo. Ese recorrido es justamente lo que seduce dentro de Alajuelense, donde consideran que el próximo entrenador debe tener espalda para manejar la presión de un club grande.

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Por ahora no se habla de negociaciones avanzadas, pero sí de un perfil que gusta dentro de la estructura deportiva. Y no es casualidad. La Liga quiere dar un golpe fuerte en el mercado de entrenadores y entiende que, tras el cierre de ciclo de Machillo, necesita una figura que vuelva a ilusionar a la afición.

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El nombre de Diego Alonso también refleja otra cosa: Alajuelense está dispuesto a mirar mucho más arriba que en otros mercados. Ya no se trata únicamente de entrenadores con recorrido local, sino de perfiles internacionales que aporten una nueva visión.

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Datos Claves

Liga Deportiva Alajuelense tiene en carpeta a Diego Alonso para sustituir a Óscar Ramírez .

tiene en carpeta a para sustituir a . Diego Alonso dirigió a la Selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 .

dirigió a la en el . El uruguayo dirigió al Sevilla FC en 2023 y al Panathinaikos FC en 2024.