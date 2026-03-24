Estevis López definió su futuro: la joya panameña firmaría con este equipo de Europa después del Mundial 2026

La carrera y el futuro de Estevis López siempre despiertan interés en Panamá. El extremo de 16 años es uno de sus juveniles con mayor proyección del fúbol canalero, que ahora lo disfruta defendiendo los colores de Veraguas United luego de su paso por las categorías menores de River Plate.

Del club argentino, uno de los más grandes del continente, se marchó a finales del 2025. Como es extranjero y menor de edad, la FIFA no le permitía firmar un contraro con el Millonario, que, a su vez, no podía darle minutos en una liga federada (en este caso de AFA) porque el torneo que disputaba, la Liga Metropolitana, fija como tope su edad para inscribir jugadores.

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Por dicha para López, el cambio de aires le sentó bien. Brilló en el Premundial Sub-17, liderando la clasificación de la Marea Roja a la Copa del Mundo con dos goles y una asistencia, y en el elenco veragüense dejó buenas sensaciones desde su debut. Finalmente, el domingo convirtió su primer tanto en la LPF para poner el empate provisorio en el triunfo 3-2 ante Sporting San Miguelito.

Estevis López jugaría en la Primera División de Portugal

Aquel día, en el COS Sports Plaza había ojeadores de la MLS observándolo y no decepcionó. Por eso, se empezó a especular con que su próximo club podría ser de Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas horas el periodista Julio Shebelut dio a conocer que la joya panameña dará el salto a Europa.

“¡Es la que es! Si todo marcha según lo acordado, Estevis López se quedará seis meses más en Panamá jugando con Veraguas United y luego viajará a Portugal para unirse al club Estoril Praia de la Primera División“, escribió Shebelut en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Por lo tanto, el conjunto que dirige Felipe Borowsky perdería al juvenil después del Mundial 2026, en el que la selección panameña buscará hacer historia en un áspero Grupo L ante Ghana, Croacia e Inglaterra. En lo que respecto al Estoril, actualmente marcha séptimo en la Primeira Liga, a 9 puntos de los puestos de Conference League con siete jornadas por delante.

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