“Confirmado”: filtran el amistoso que Panamá tendrá con una de las máximas potencias de Europa antes del Mundial 2026

La Selección de Panamá calienta motores para lo que serán sus dos partidos amistosos contra Sudáfrica de la presente fecha FIFA. El primero se jugará este viernes 27 de marzo, en Durbán, y el siguiente el martes 31, en la capital del país africano, Cabo Verde.

Sin embargo, de acuerdo a la planificación de Thomas Christiansen, a la Marea Roja todavía le faltan juegos por disputar como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. Uno de ellos será contra Brasil, el 31 de mayo, en el mítico Estadio Maracaná. Y también está en carpeta otro frente a una de las máximas potencias del deporte rey.

Se viene el amistoso entre Panamá e Italia

Durante la emisión de este lunes del programa Laboratorio Fútbol, de Tigo Sports, el periodista Jorge Ricardio Martínez adelantó que Panamá se enfrentará a Italia. No se refirió a la fecha, pero el duelo debería desarrollarse en la última ventana internacional previa a la cita máxima, entre el 1 y el 9 de junio.

“Confirmado. Solamente falta que la Federación haga oficial el partido amistoso de alto calibre que la selección panameña va a tener con Italia en Washington”, aseguró Martínez. Como es bien sabido, la Azzurra, campeona del mundo en cuatro oportunidades (1934, 1938, 1982 y 2006), atraviesa horas bajas.

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De hecho, los dirigidos por el temperamental exvolante Gennaro Gattuso tienen la mente puesta en el repechaje que jugarán en cuestión de días. El jueves, concretamente, se medirán a Irlanda del Norte por la semifinal del play-off para la Copa del Mundo, en Bérgamo.

Si la ganan, chocarán en la final contra el ganador de Gales-Bosnia y Herzegovina el martes. En caso de asegurar su boleto, los italianos quedarían sembrados en el Grupo B, junto con Canadá, Qatar y Suiza. Pero si sucede la tragedia deportiva y quedan fuera de la justa mundialista por tercera vez al hilo, llegaría devastados al cruce con los canaleros.

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