Cecilio Waterman tuvo una jornada para el olvido en Chile y causa preocupación en Panamá

El empate 2-2 entre Universidad Católica y Universidad de Concepción, por la fecha 4 de la Copa de la Liga, dejó mucho más que un resultado. El foco de la noche se trasladó directamente al delantero panameño Cecilio Waterman, quien protagonizó un episodio que rápidamente dio la vuelta en Chile y Panamá.

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El atacante canalero tuvo en sus pies la oportunidad de inclinar la balanza a favor de su equipo en los minutos finales, pero se encontró con una muralla llamada Darío Melo. El guardameta fue figura indiscutible del encuentro, con intervenciones clave que sostuvieron el empate en el estadio Ester Roa.

El partido, que ya era intenso por su desarrollo, alcanzó su punto máximo de dramatismo en la recta final. Con el marcador igualado, todo parecía servido para que Waterman se convirtiera en héroe, pero la historia tomaría un giro inesperado que marcaría su noche.

Una noche marcada por los penales fallados de Waterman

El primer penal ejecutado por Cecilio Waterman fue contenido por Darío Melo, desatando la reacción de los aficionados. Sin embargo, la jugada no terminó ahí, ya que el disparo tuvo que repetirse por invasión de área, devolviéndole al panameño una segunda oportunidad dorada.

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Pero el desenlace fue aún más duro. En el segundo intento, el arquero volvió a imponerse, esta vez con una atajada a mano cambiada, sellando una actuación memorable y dejando al delantero con las manos vacías en un momento clave del partido.

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Este episodio ha encendido las alarmas sobre el presente del atacante, quien atraviesa un bache futbolístico. La falta de efectividad en momentos decisivos genera preocupación, especialmente considerando su rol dentro de la Selección de Panamá.

De cara al Mundial 2026, el técnico Thomas Christiansen sigue de cerca la evolución de Waterman, quien es considerado una de las principales cartas de gol del equipo canalero. La exigencia es alta, y noches como esta obligan a reaccionar rápidamente para recuperar la confianza.

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El fútbol, sin embargo, siempre ofrece revancha. Para Cecilio Waterman, el desafío será levantarse de este golpe, reencontrarse con el gol y demostrar que puede ser determinante cuando más lo necesita su equipo y su país.