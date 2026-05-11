Castigo confirmado: Federación Panameña suspende a José Calderón tras el supuesto amaño que denunció Gustavo Herrera

La Comisión Disciplinaria de la FEPAFUT resolvió castigar al portero de Sporting San Miguelito por varios meses mientras prosigue la invertigación.

Este lunes, la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó una importante actualización sobre el supuesto amaño ocurrido en el partido que Sporting San Miguelito perdió 2-3 ante Alianza FC, y tuvo como principal apuntado al portero José Calderón por un error que decantó en el gol del triunfo verdolaga.

Corría el minuto 90 cuando Calderón intentó embolsar un centro, pero chocó con el primer palo y terminó introduciendo aparatosamente la pelota dentro del arco. Esta situación hizo explotar a su compañero, Gustavo Herrera, quien directamente lo tildó de “amañador” en una historia de Instagram.

FEPAFUT castiga provisonalmente a José Calderón

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la FEPAFUT informó la “suspensión provisional por seis (6) meses de toda actividad de fútbol federado al jugador José Calderón, mientras se mantienen en curso las investigaciones correspondientes”.

“Esta medida ha sido impuesta luego de las investigaciones preliminares correspondientes al partido entre el Alianza FC y el Sporting San Miguelito por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LFP)”, añadió la Federación, antes de argumentar su fallo.

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“Dicha decisión se adopta en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones“, concluye la misiva respecto al castigo que deberá purgar el guardameta de 40 años.

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