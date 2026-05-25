Mientras espera por el Mundial 2026 con Panamá, en Arabia confirman el futuro de Kuty Mosquera

El portero de Panamá tiene una importante noticia para enfocarse en el Mundial 2026.

Orlando Mosquera es uno de los jugadores de la Selección de Panamá que llega en gran forma para disputar el Mundial 2026. El portero canalero se destacó a lo largo de la temporada con grandes atajadas, incluso le tapó penales a figuras como Karim Benzema y Rubén Neves.

Este gran presente que mostró en la Liga Profesional Saudí con el Al-Fayha derivó en una muy buena noticia para su futuro. Kuty Mosquera finalizaba contrato el próximo 30 de junio con el equipo de la ciudad de Al Majma’ah, pero ahora será en 2028.

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Orlando Mosquera renueva su contrato en Arabia antes del Mundial 2026

Según informó su equipo en las redes sociales, el portero del seleccionado panameño renovó el vínculo por dos años más. De esta manera, se mantendrá en la liga árabe por dos temporadas más después de su llegada en agosto de 2024.

Al-Fayha en X.

En la temporada que finalizó hace una semana con la consagración del Al-Nassr, Mosquera disputó 32 de los 34 partidos de la competencia doméstica. Únicamente se perdió dos encuentros a inicios de este mes por una lesión muscular, pero logró recuperarse rápidamente.

En siete de los 32 encuentros mantuvo la valla invicta. En el resto recibió un total de 50 goles. Fue tan superlativo su rendimiento que estuvo entre los mejores de la competencia pese a que el Al-Fayha finalizó en la décima posición. Fue el portero con más penales parados y uno de los que más atajadas hizo.

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Kuty Mosquera será el portero titular de Panamá en el Mundial 2026

Ahora, se prepara para jugar su primera Copa del Mundo con el seleccionado canalero. Mosquera será el titular por encima de Luis Manotas Mejía y César Samudio.

En resumen

Orlando Mosquera renovó su contrato con el Al-Fayha de Arabia Saudí hasta el año 2028.

renovó su contrato con el Al-Fayha de Arabia Saudí hasta el año 2028. El portero panameño jugó 32 partidos de la competencia doméstica y mantuvo siete vallas invictas.

de la competencia doméstica y mantuvo siete vallas invictas. Kuty Mosquera será el arquero titular de Panamá por encima de Mejía y Samudio.