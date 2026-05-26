Alejandro Bran fue convocado por Fernando Batista para los amistosos de Costa Rica contra Inglaterra y Colombia por la fecha FIFA de junio.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) está analizando el caso Alejandro Bran. Durante la madrugada del lunes, el vehículo del mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense habría sido baleado en San Pedro, Montes de Oca. Un hecho sumamente grave que vuelve a ponerlo en el ojo del huracán.

Ante esta situación, el periodista Kevin Jiménez presentó un escenario que podría darse en la Selección de Costa Rica con el futbolista de 26 años si su estratega, Fernando “Bocha” Batista, da luz verde.

Peligra la presencia de Alejandro Bran en La Sele

“No se descarta que sea separado de la convocatoria”, adelantó Jiménez, dejando a las claras que Alejandro Bran tiene chances de salir de la Tricolor antes de los partidos amistosos contra Colombia (lunes 1 de junio) e Inglaterra (miércoles 10) correspondientes a la venidera fecha FIFA.

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El volante es uno de los cuatro futbolistas de Alajuelense convocados por el técnico argentino para ambos juegos, y en la tarde de este lunes entrenó con total normalidad en Proyecto Gol. La gran incógnita es si lo mantendrá en la nómina final después de este incidente.

Máxime teniendo en cuenta que Bran protagonizó un recordado e impactante episodio de indisciplina el 19 de marzo, en su condominio de San José, donde fue esposado por la Fuerza Pública. Posteriormente, Alajuelense lo castigó dejándolo fuera de convocatoria en un partido, lo mandó al alto rendimiento y le aplicó una multa económica.

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Pero antes, ni bien el tema llegó a la esfera pública, Batista lo sacó de su primera convocatoria al frente de Costa Rica y le marcó la cancha: “Se lo dije al grupo que estuvo en esta semana y se lo voy a decir cuando nos juntemos con los del exterior. Para ser jugador de Selección, hay que serlo dentro y fuera de la cancha. Eso no lo negocio, sea quien sea. Hay conductas, reglamentos“.

“Estaba en consideración, todos conocemos los hechos que han pasado. Decidí que no esté. A futuro hablaré con él, es un jugador con muchas condiciones. Si corrige estas cosas, va a tener la oportunidad“, remató en aquel entonces.

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En resumen

El periodista Kevin Jiménez adelantó que no se descarta la separación de Alejandro Bran de la convocatoria de La Sele para los amistosos ante Colombia e Inglaterra.

de Alejandro Bran de la convocatoria de La Sele para los amistosos ante Colombia e Inglaterra. La Fedefútbol mantiene bajo evaluación la situación del volante de 26 años tras reportarse que su vehículo habría sido baleado la madrugada del lunes.

“Bocha” Batista ya había desconvocado a Bran en marzo tras un altercado vecinal, dejando claro en su momento que la conducta fuera de la cancha no es negociable.