Antes del anuncio oficial, se filtró la presencia de un futbolista que nunca jugó con la mayor de Panamá.

Este martes se dará a conocer finalmente lo que todo Panamá espera rumbo al Mundial 2026. Thomas Christiansen anunciará a los 26 futbolistas que representarán al país en su segunda participación en una campeonato mundial tras Rusia 2018.

En las últimas horas, se vieron varias imágenes de los jugadores de la Selección de Panamá que ya estuvieron entrenando en el Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, se desconocía la sorpresa que se filtró a pocas horas de la presentación oficial de Thomas Christiansen.

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El periodista Víctor Romero comunicó que “Joseph Jones se unió a la concentración“. El defensor central sería la gran novedad en la lista de convocados para la Copa del Mundo, aunque también podría estar entre las reservas ante una posible lesión.

Joseph Jones estaría en la lista sin haber jugado con la Selección Mayor de Panamá

Joseph Jones no hizo su debut aún con el seleccionado mayor de Panamá. Participó de la Copa del Mundo Sub-20 y también estuvo presente con el Sub-23 en los Juegos Centroamericanos, pero jamás había sido citado por la absoluta.

El futbolista de 20 años se encuentra en el Kryvbas de la Primera División de Ucrania. Antes de pasar a Europa, hizo todo su recorrido con el Plaza Amador hasta irse al fútbol ucraniano como agente libre en enero de este año.

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En caso de estar en la nómina final, Jones llega con un buen ritmo de competencia. Desde su llegada a principios de este año, el defensor central sumó 12 partidos. Todos los jugó como titular. Además, sólo fue sustituido en un juego a los 83′, en el resto completó todos los minutos posibles.

En resumen

El defensor Joseph Jones se unió a la concentración de la Selección de Panamá.

se unió a la concentración de la Selección de Panamá. Thomas Christiansen anunciará este martes a los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026.

anunciará este martes a los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026. El futbolista juega en el Kryvbas de Ucrania, donde sumó 12 partidos como titular desde su llegada este año.