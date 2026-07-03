Concacaf interviene: la medida que tomará con Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala, El Salvador y Nicaragua por el fracaso del Mundial 2026

Concacaf tiene un plan tras el fracaso centroamericano en el Mundial 2026. Todos los países de la región están involucrados.

La Copa del Mundo de 2026 ha dejado al descubierto una profunda crisis en el fútbol centroamericano. Con las ausencias de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, la región sufrió un durísimo golpe. Solo Panamá logró dar la cara en la gran cita mundialista, aunque su participación fue efímera al quedar fuera en la fase de grupos y sin poder marcar un solo gol en sus enfrentamientos ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

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Ante este panorama, las alarmas se han encendido al máximo en las oficinas de la confederación. El reconocido periodista Hernán Pereyra, del programa Jorge Ramos y su Banda, ha soltado una auténtica bomba informativa sobre la drástica decisión que se está meditando para rescatar el nivel de la región.

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Concacaf preocupada por Centroamérica

De acuerdo con Pereyra, la Concacaf no se quedará de brazos cruzados ante el bache futbolístico actual y ya planea una reestructuración masiva que impactará directamente a los clubes a partir del año 2027, con la mente puesta en el Mundial de 2030.

“La Concacaf terminó muy preocupada después de que finalizó la última eliminatoria hacia la actual Copa del Mundo. Esto debido al flojo y mal rendimiento de la selecciones centroamericanas, entonces dijo, algo tenemos que hacer”, comenzó explicando el periodista.

La solución que se analiza en las altas esferas del fútbol regional consiste en un torneo de largo aliento que obligará a los equipos más importantes a competir entre sí con una frecuencia nunca antes vista.

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“Buscan armar un campeonato de clubes, que dure todo el año y que tenga la participación de los principales equipos centroamericanos. La idea es hacer una liga, como una Premier centroamericana, jugarían 4 de Guatemala, 5 de Costa Rica, 4 o 5 de Honduras y así los otros de Panamá, El Salvador y Nicaragua, la idea es que tengan continuidad, estarían en los torneos locales, pero los debilitaria, pero habría una liga fuerte en Centroamérica para que puedan dar el paso y crecer en ese fogueo y así lograr comenzar a competir de otra manera. La idea es que este campeonato inicie en el 2027″, detalló Pereyra.

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Cabe recordar que las eliminatorias pasadas marcaron un cambio de rumbo histórico en la zona. Mientras México, Estados Unidos y Canadá asistieron por ser las naciones anfitrionas, las plazas directas en la cancha se las ganaron Panamá, Haití y Curazao. Por su parte, Surinam y Jamaica tuvieron que jugarse la vida en el repechaje, dejando a las potencias tradicionales de Centroamérica completamente fuera de la fiesta.

La propuesta de Concacaf promete generar un enorme debate, ya que el calendario exigiría un esfuerzo físico y logístico descomunal para los clubes participantes. Sin embargo, parece ser el único camino que contempla la dirigencia para forzar el crecimiento colectivo y evitar otro fracaso rumbo al 2030.

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En resumen