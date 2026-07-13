Mientras Amir Murillo gana 3 millones, el salario de Trossard en Besiktas como su fichaje estrella tras el Mundial 2026

Leandro Trossard será el nuevo compañero del seleccionado panameño. Según reportes desde Turquía, el "10" de Bélgica cobrará un importante sueldo en Besiktas.

Leandro Trossard tiene todo arreglado para reforzar a Besiktas. El extremo izquierdo de 31 años le puso fin a su etapa en Arsenal, que se cerró con la conquista de la Premier League —cortando más de dos décadas de sequía para el club londinense— y la final de Champions League perdida ante PSG, para asumir un nuevo reto que lo unirá con Michael Amir Murillo.

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Ambos futbolistas vienen de quedar eliminados en el Mundial 2026. En el caso del defensor, no logró trascender más allá de la fase de grupos con Panamá en el Grupo L, del que salió una de las semifinalistas del torneo: Inglaterra. Trossard, por su parte, llegó con Bélgica hasta los cuartos de final, donde cayeron 1-2 ante España.

El ariete, según informó el periodista Fabrizio Romano, ya dio el visto bueno para el traspaso y llegará este martes por la noche a Estambul para realizarse los estudios médicos correspondientes y firmar su contrato. Besiktas le pagará 18 millones de euros a Arsenal, más otros €2 millones en bonos.

Amir Murillo cobra alrededor de 3 millones de dólares

De acuerdo a la información publicada en el periódico Mi Diario, Michael Amir Murillo percibe anualmente un salario base de 3 millones de dólares en Besiktas. El cual puede elevarse hasta los $3,5 millones teniendo en cuenta incentivos y bonos por rendimiento.

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Estas cifras representaron un incremento salarial para el nacido hace 30 años en Colón con respecto a su situación en Olympique de Marsella, dejando a las claras el poderío económico del fútbol turco que ahora suma una nueva estrella a su campeonato nacional como lo es Leandro Trossard.

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El salario de Trossard en Besiktas

Yağız Sabuncuoğlu, periodista de Turquía especializado en el mercado de fichajes local, reveló que Leandro Trossard cobrará un salario neto inferior a los 8 millones de euros de forma anual en Besiktas y su ligamen será por tres años con opción a uno más.

La figura de Bélgica viene de anotarle 2 goles a Nueva Zelanda y promediar 3 asistencias en la Copa del Mundo. Mientras que en Arsenal durante la temporada 2025/2026 convirtió 8 tantos y dio 11 asistencias en 50 apariciones entre Premier League, FA Cup, EFL Cup y Champions League, sin poder asentarse como titular indiscutido.

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Ahora, Murillo y Trossard pulsearán por los mismos objetivos: avanzar hasta la fase de liga de la Europa League y buscar el título de liga que se le resiste a la institución desde 2021. La temporada pasada, con el istmeño aportando buenas actuaciones en el lateral derecho desde el mes de febrero, las Águilas Negras terminaron cuartas en la Superliga con 60 puntos.