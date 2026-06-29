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Ya están en Costa Rica: Saprissa suma a dos promesas de Panamá que ilusionan a Hernán Medford

Óscar Ortega y Javier de León llegaron a Tibás desde Potros del Este. Ya sumaron sus primeros minutos con Saprissa y dejaron una señal inmediata en un amistoso ante Guadalupe.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Saprissa se ilusiona con dos jóvenes promesas.
© Potros del Este.Saprissa se ilusiona con dos jóvenes promesas.

Dos promesas del fútbol de Panamá se encuentran en Costa Rica ante una oportunidad enorme: ganarse un lugar en el Deportivo Saprissa, el equipo más ganador del país.Se trata de Óscar Ortega y Javier de León, juveniles de Potros del Este que llegaron a Tibás para mostrarse con la U-20 morada.

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Los dos pertenecen a la categoría U-18 de Potros Juveniles, pero actualmente forman parte de la pretemporada del Monstruo bajo las órdenes de Roberto Castro, el entrenador que llegó a la U-20 a principios de junio para reemplazar a Roy Myers.

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Un estreno que ilusiona

Ortega y de León ya tuvieron sus primeros minutos con el uniforme morado, y su estreno no podría haber sido más auspicioso: en la goleada 4-0 de Saprissa en un amistoso ante Guadalupe, De León marcó un gol y Ortega registró una asistencia.

Los canaleros se encuentran en un período de prueba que durará 10 días. Durante ese tiempo, el cuerpo técnico de la U-20 evaluará su rendimiento dentro de la dinámica del club.

Óscar Ortega y Javier de León llegaron desde Panamá para mostrarse en Saprissa (Potros del Este).

Óscar Ortega y Javier de León llegaron desde Panamá para mostrarse en Saprissa (Potros del Este).

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Tras la prueba, ambos podrían llegar a integrarse de manera definitiva al club tibaseño y, si después logran sostener su crecimiento en las categorías menores, Hernán Medford podría llegar a tenerlos en cuenta más adelante como material para la Primera División. El primer paso ya está dado: llegaron a Costa Rica, entrenan en el “Beto” Fernández y empezaron a responder dentro de la cancha.

Las palabras de Javier de León antes de probarse en el Monstruo

Javier de León tiene 18 años y es oriundo de El Chorrillo, en Ciudad de Panamá. Antes de viajar a Costa Rica, el juvenil habló con el medio Estrella Fútbol y sobre su ilusión por esta oportunidad en Saprissa.

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“Primero que todo, agradecido con Dios por la oportunidad que se me ha brindado. Contento siempre y a entregar todo de mí. He estado todos los días trabajando intensamente, al 100%, declaró De León.

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