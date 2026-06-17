Este miércoles, en Toronto, Panamá se estrenará en una Copa del Mundo por segunda vez y éste es el probable 11 de Thomas Christiansen.

La Selección de Panamá tiene este miércoles una cita con la historia. Por segunda vez, la canalera debutará en una Copa del Mundo y lo hará en este Mundial 2026 que ya es furor en Estados Unidos, México y Canadá.

Justamente allí, en este último país, es donde jugará el equipo de Thomas Christiansen, que se medirá ante Ghana en el Toronto Stadium -conocido también como BMO Field- en un partido clave por la primera fecha del Grupo L.

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Y si bien el equipo centroamericano llega tocado, su DT Thomas Christriansen ya tiene en la cabeza cómo formará al equipo más allá de no poder contar –al menos desde el arranque– con Adalberto Carrasquilla, una de sus grandes figuras.

La alineación de Panamá vs. Ghana para el debut en el Mundial 2026

Según diversas fuentes, Christiansen pararía el siguiente equipo para salir a la cancha contra los africanos en el primer partido de este grupo en el que también están dos potencias como Inglaterra y Croacia.

Sin nombres como Fidel Escobar o Aníbal Godoy, éste es el equipo que adelantó el periodista Ricardo Icaza como el posible 11 de Panamá:

Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, José Córdoba, Jiovani Ramos, Andrés Andrade, César Blackman; Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, Fulo Martínez, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.

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Icaza arriesgó este 11 para el debut de Panamá.

¿Puede jugar Adalberto Carrasquilla?

Si bien la figura de Pumas se sigue recuperando del desgarro sufrido en el aductor izquierdo durante las finales de la Liga MX, ya se entrena y todo apunta a que estaría listo para enfrentar a Croacia el martes 23, algunos no lo dan totalmente descartado para el debut de hoy.

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¿Será que Carrasquilla ve minutos al final?

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“Carrasquilla jugará de ser necesario. Siempre lo supe. Mis fuentes PESAN”, aseguró Álvaro Martínez, otro periodista de Panamá. ¿Será que finalmente el mediocampista ve minutos? Luce difícil pero, parece, no imposible.

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A qué hora juega la Selección de Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026

Panamá y Ghana se enfrentarán hoy, miércoles 17 de junio, a las 6:00 p.m. del país istmeño (5:00 p.m. en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua).

Dónde ver EN VIVO a Panamá vs. Ghana en Centroamérica

Estos son los canales de TV y streaming que transmitirán el juego en suelo panameño y el resto de Centroamérica.

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