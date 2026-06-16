Panamá vs. Ghana: a qué hora y dónde ver el debut de la selección de Thomas Christiansen en el Mundial 2026

Entérese cuándo juegan Panamá vs. Ghana su primer partido del Mundial 2026, a qué hora y en qué canal verlo en Centroamérica.

Llegó el gran día para Panamá. La selección canalera debuta este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026 frente a Ghana, en un partido clave por la primera fecha del Grupo L.

El encuentro se jugará en el Toronto Stadium —conocido también como BMO Field— de Canadá, y para los dirigidos por Thomas Christiansen marcará el inicio de un camino exigente en una zona que también integran Inglaterra y Croacia, dos rivales de enorme jerarquía internacional.

A qué hora juega la Selección de Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026

Panamá y Ghana se enfrentarán hoy, miércoles 17 de junio, a las 6:00 p.m. del país istmeño (5:00 p.m. en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua).

Dónde ver EN VIVO a Panamá vs. Ghana en Centroamérica

Estos son los canales de TV y streaming que transmitirán el juego en suelo panameño y el resto de Centroamérica.

Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX

Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11

Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Panamá llega con buenas sensaciones al debut

La selección de Panamá aterriza en su segunda Copa del Mundo con una preparación que dejó señales positivas. La Marea Roja cerró su camino con un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, un rival europeo que le permitió medir funcionamiento y ritmo competitivo antes del estreno.

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Antes de ese encuentro, el equipo de Christiansen también venció 4-2 a República Dominicana en la despedida de su afición en el Rommel Fernández, cayó 6-2 frente a Brasil, superó 2-1 a Sudáfrica y empató 1-1 ante el mismo rival africano.

Más allá de algunos resultados irregulares, Panamá llega con una línea de trabajo reconocible y, pareciera, con mejores sensaciones que Ghana. La preocupación pasa por la ausencia de Adalberto Carrasquilla, su gran figura, que está saliendo de una lesión y volverá a jugar contra Croacia.

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El partido ante los ghaneses puede ser decisivo. En una zona con Inglaterra y Croacia, sumar puntos en el estreno aparece como una necesidad para sostener la ilusión de avanzar a dieciseisavos de final.

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Ghana, con dudas y sin Thomas Partey

Del otro lado estará Ghana, una selección con historia mundialista (cuatro participaciones entre 2006 y 2022), potencia física y experiencia internacional, pero que llega al primer partido con dudas por sus resultados recientes.

El equipo africano viene de empatar 1-1 ante Gales el pasado 2 de junio en Cardiff, en un amistoso en el que Caleb Yirenkyi marcó al minuto 66. Ese resultado frenó una seguidilla de cuatro derrotas: perdió 0-2 ante México, 1-2 frente a Alemania, 1-5 contra Austria y 0-1 ante Sudáfrica.

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Además, las Estrellas Negras no contarán con Thomas Partey, una baja sensible en el mediocampo. En la previa, el técnico Carlos Queiroz intentó quitar dramatismo a la ausencia y aseguró que el equipo ya tenía definido su plan con o sin él.