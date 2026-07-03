Si Colombia le gana a Ghana: contra quién y cuándo juega por octavos de final del Mundial 2026

Colombia es la gran favorita a pasar la eliminatoria de 16avos del final del Mundial 2026 ante la selección de Ghana.

Colombia enfrenta a Ghana este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un cruce decisivo para seguir con vida en la Copa del Mundo. El equipo de Néstor Lorenzo llega con la ilusión de meterse entre los 16 mejores del torneo y ya sabe qué rival le espera si logra superar al seleccionado africano.

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Contra quién juega Colombia si supera a Ghana

Si Colombia elimina a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, avanzará a octavos de final y jugará contra Suiza.

El seleccionado europeo viene de vencer 2-0 a Argelia en su cruce de dieciseisavos, por lo que ya tiene asegurado su lugar en la siguiente ronda. Ahora espera por el ganador del partido entre Colombia y Ghana.

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Para Colombia, sería un duelo de máxima exigencia ante un rival ordenado, competitivo y con experiencia en fases eliminatorias. La Nati suele ser una selección difícil de quebrar, con estructura defensiva sólida y jugadores acostumbrados a competir en torneos internacionales.

Cuándo jugaría Colombia los octavos de final del Mundial 2026

El partido de octavos de final entre el ganador de Colombia vs. Ghana y Suiza está programado para el martes 7 de julio de 2026.

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El encuentro se jugará a las 2:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y a las 3:00 p.m. de Panamá.

Ese duelo definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

Dónde jugaría Colombia si avanza a octavos

En caso de superar a Ghana, Colombia jugará los octavos de final contra Suiza en el BC Place de Vancouver, Canadá.

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La sede recibirá un cruce muy atractivo dentro del cuadro, con una selección suiza que ya hizo su parte y un rival que saldrá del duelo entre sudamericanos y africanos.

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Colombia vs. Ghana: primero debe resolver un cruce complicado

Antes de pensar en Suiza, Colombia deberá superar a Ghana. El seleccionado africano llega como un rival físico, intenso y con capacidad para incomodar en transiciones rápidas.

Colombia, por su parte, arriba al partido con la responsabilidad de confirmar lo bueno que mostró durante la fase de grupos. El equipo cafetero terminó primero en su zona y buscará sostener ese impulso en una etapa donde no hay margen de error.

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