Cuál es el ranking FIFA de Ghana y cuántos puestos la separan de Colombia en el Mundial 2026

Ghana llega al partido contra Colombia por los 16avos de final del Mundial 2026 con una diferencia importante en contra en el ranking FIFA.
En la actualización previa al Mundial, Ghana aparece en el puesto 73, mientras que Colombia ocupa el lugar 13. Es decir, entre ambas selecciones hay 60 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo sudamericano.
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El partido se jugará este viernes 3 de julio en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del Arrowhead Stadium. Para Ghana, será una oportunidad de dar un golpe fuerte; para Colombia, una obligación para confirmar su gran fase de grupos.
Cuál es el ranking FIFA de Ghana
Ghana ocupa el puesto 73 del ranking FIFA, una ubicación muy por debajo de Colombia, pero que no impidió que las Estrellas Negras llegaran a la fase eliminatoria del Mundial.
Su clasificación tuvo mérito. Ghana compartió el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Panamá, una zona exigente por jerarquía europea y por la presión de tener que sumar desde el debut.
El equipo africano respondió con una victoria 1-0 ante Panamá, luego consiguió un empate 1-1 contra Inglaterra y cerró con una derrota 2-1 frente a Croacia. Con 4 puntos, le alcanzó para avanzar como una de las mejores terceras.
Cuál es el ranking FIFA de Colombia
Colombia está en el puesto 13 del ranking FIFA, 60 lugares por encima de Ghana.
La ubicación confirma el crecimiento y la regularidad del equipo de Néstor Lorenzo, que llegó al Mundial con una base competitiva fuerte y lo ratificó en la fase de grupos.
Colombia terminó primera del Grupo K, por encima de Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Ganó dos partidos, empató uno, no perdió y solo recibió un gol en toda la primera fase.
Cómo llegaron Ghana y Colombia al cruce
Ghana avanzó como una de las mejores terceras del Grupo L.
Sus resultados fueron:
- Ghana 1-0 Panamá
- Inglaterra 1-1 Ghana
- Croacia 2-1 Ghana
Colombia terminó primera del Grupo K, por encima de Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.
Sus resultados fueron:
- Colombia 3-1 Uzbekistán
- Colombia 1-0 República Democrática del Congo
- Colombia 0-0 Portugal
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Ghana quiere que el ranking no marque el partido
La diferencia de 60 puestos favorece claramente a Colombia, pero Ghana tiene argumentos para competir.
El equipo africano ya demostró que puede sostener partidos exigentes. Empatar ante Inglaterra fue una señal importante y la clasificación desde un grupo complicado le dio confianza para llegar con menos presión al mata-mata.
Para Ghana, ganarle a Colombia sería una victoria de enorme valor. No solo por avanzar a octavos, sino porque implicaría eliminar a una selección sudamericana que ganó su grupo y que llega invicta.
Colombia busca hacer pesar su presente
Colombia llega mejor ubicada, con más regularidad y con una fase de grupos más sólida.
El equipo cafetero mostró equilibrio: tuvo gol en los primeros partidos, supo ganar por margen corto y luego sostuvo un empate ante Portugal para quedarse con la cima de la zona.
Ante Ghana, Colombia deberá evitar la ansiedad y no confiarse por la diferencia de ranking. En una fase eliminatoria, el favoritismo se confirma dentro del campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en una definición por penales.
Datos de Ghana vs. Colombia
- Partido: Ghana vs. Colombia.
- Instancia: 16avos de final.
- Fecha: viernes 3 de julio.
- Estadio: Kansas City Stadium / Arrowhead Stadium.
- Ranking FIFA de Ghana: 73º.
- Ranking FIFA de Colombia: 13º.
- Diferencia: 60 puestos a favor de Colombia.
- Contexto: Ghana avanzó como una de las mejores terceras; Colombia fue líder del Grupo K.