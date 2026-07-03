Qué pasa si Ghana gana, empata o pierde contra Colombia por los 16avos de final del Mundial 2026

Ghana quiere cerrar los 16avos de final del Mundial 2026 sorprendiendo a Colombia, favorito a pasar la eliminatoria.

Ghana enfrenta este viernes a Colombia por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que puede cambiar por completo el valor de su campaña.

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Las Estrellas Negras llegaron a esta instancia como una de las mejores terceras del Grupo L. Debutaron con una victoria 1-0 ante Panamá, luego empataron 1-1 contra Inglaterra y cerraron la fase de grupos con una derrota 2-1 frente a Croacia.

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Colombia, por su parte, avanzó como líder del Grupo K. El equipo de Néstor Lorenzo venció 3-1 a Uzbekistán, superó 1-0 a República Democrática del Congo y empató 0-0 frente a Portugal. Ahora ambos se cruzan en Kansas City, con un lugar en octavos de final en juego.

Qué pasa si Ghana le gana a Colombia

Si Ghana le gana a Colombia, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

Sería una victoria de enorme impacto para el equipo africano. Ghana eliminaría a una selección que ganó su grupo, que llegó invicta y que aparece como una de las mejores sudamericanas del torneo.

El premio ya está definido: el ganador de este cruce enfrentará a Suiza en octavos de final. Para Ghana, eso significaría pasar de tercero clasificado a una llave donde puede seguir soñando con meterse entre las ocho mejores selecciones del Mundial.

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Además, el triunfo confirmaría que su clasificación no fue casualidad. Ghana ya le ganó a Panamá, le sacó un empate a Inglaterra y compitió hasta el final contra Croacia. Vencer a Colombia sería el salto que transformaría una buena campaña en una historia grande.

Qué pasa si Ghana empata contra Colombia

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Ghana y Colombia igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la igualdad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Ese escenario puede favorecer emocionalmente a Ghana. Cuanto más se estire el partido, más presión puede sentir Colombia, que llega como favorita por ranking, resultados y rendimiento colectivo.

Para Ghana, llevar el cruce al alargue o a los penales puede ser una vía real para emparejar diferencias. En un partido largo, la potencia física, la concentración defensiva y la pelota parada pueden ganar peso.

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Qué pasa si Ghana pierde contra Colombia

Si Ghana pierde contra Colombia, quedará eliminada del Mundial 2026.

La derrota cerraría una campaña competitiva, aunque con sabor a oportunidad perdida. Ghana logró avanzar desde un grupo muy exigente, con Inglaterra y Croacia como rivales directos, y llegó viva al último partido de los 16avos.

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Caer ante Colombia sería un desenlace posible por la diferencia de presente entre ambos equipos, pero no borraría lo hecho en la fase de grupos. Las Estrellas Negras mostraron carácter, sumaron ante Inglaterra y volvieron a instalarse en una instancia de presión mundialista.

Aun así, el golpe sería duro: la llave ofrece un premio grande, porque el ganador enfrentará a Suiza y no a una de las máximas potencias del torneo.

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En resumen