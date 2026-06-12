Panamá espera por la recuperación de Carrasquilla para que pueda estar presente en el partido contra Croacia de la segunda jornada.

La Selección de Panamá tiene nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de Adalberto Carrasquilla. A pocos días del debut contra Ghana el miércoles 17 de junio, los Canaleros recibieron una buena noticia acerca de la recuperación del mediocampista.

Si bien Carrasquilla tiene grandes opciones de perderse el estreno en el Mundial 2026, en el entrenamiento de este viernes hubo novedades positivas. Y es que el volante de los Pumas apareció por primera vez en la cancha del campamento ubicado en Ontario.

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Adalberto Carrasquilla mejora su desgarro y genera optimismo en Panamá

Días atrás, la figura de la Selección de Panamá entrenó en el gimnasio. Hoy ya lo hizo en el terreno de juego y con botines. No se sumó a la par del grupo porque aún está trabajando en la recuperación, pero la noticia indica que hay una mejora en su desgarro.

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Carrasquilla sufrió un desgarro en el aductor izquierdo en el último partido que disputó Pumas en la final de la Liga MX el pasado 24 de mayo. Ese día, el mediocampista canalero salió entre lágrimas, ya que no pintaba para nada bien lo que sintió en la pierna izquierda.

Thomas Christiansen decidió que Carrasquilla esté presente en la convocatoria a pesar de que no estaría en el partido contra Ghana. El técnico danés quiere contar con el mediocampista para el segundo encuentro contra Croacia el martes 23.

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El DT del seleccionado panameño tiene la opción de realizar cambios hasta 24 horas antes del debut. Esto significa que tiene tiempo para modificar la lista hasta el martes 16. El único jugador que se encuentra en el campamento como reserva es Víctor Griffith, quien se mantiene a la espera de la decisión oficial de Christiansen.

En resumen

Adalberto Carrasquilla volvió a entrenar en cancha tras sufrir un desgarro en el aductor.

volvió a entrenar en cancha tras sufrir un desgarro en el aductor. La Selección de Panamá debutará el miércoles 17 de junio contra Ghana en el Mundial.

debutará el miércoles 17 de junio contra Ghana en el Mundial. El técnico puede modificar la lista de convocados hasta el martes 16 de junio.