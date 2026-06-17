Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 17 de junio, a qué hora y dónde ver en Centroamérica

Entérate de todos los detalles de la agenda de este martes 17 de junio en la Copa del Mundo que tendrá duelos frenéticos.

Una nueva jornada cargada de goles y emociones se vivirá este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026 y que tendrá como principales atractivos los debuts la Portugal de Cristiano Ronaldo, así como de Panamá que es el único representante de Centroamérica.

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Los lusos que son los liderados por CR7 serán los primeros en salir a la escena en la actividad de hoy del Mundial, cuando enfrenten a la República Democrática del Congo, en el que Cristiano intentará no quedar opacado ante los buenos inicios de Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Más tarde será el turno de dos selecciones llamadas a ser protagonistas, como lo son Inglaterra y Croacia, que buscarán imponer condiciones en un duelo en el que Harry Kane buscará comandar a los británicos y Luka Modric nuevamente estará a la cabeza de los croatas.

Después será Panamá la que tenga su estreno en la Copa del Mundo del 2026, cuando enfrente tenga a Ghana, en uno de los rivales complicados del Grupo L y en el que intentará dar la sorpresa, eso ya sabiendo el resultado de Inglaterra y Croacia.

Por último, Uzbekistán jugará ante Colombia. Los uzbekos son uno de los debutantes en la justa, mientras enfrente están los cafeteros que llegan con grandes expectativas y buscarán confirmarlo ya sabiendo el resultado de Portugal vs RD Congo.



Partidos de hoy miércoles 17 de junio en el Mundial 2026

Grupo K

Portugal vs. RD Congo

11:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

12:00 p.m. Panamá

Grupo L

Inglaterra vs. Croacia

2:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

3:00 p.m. Panamá

Grupo L

Ghana vs. Panamá

5:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

6:00 p.m. Panamá

Grupo K

Uzbekistán vs. Colombia

8:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

9:00 p.m. Panamá

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Dónde ver los partidos de hoy en el Mundial 2026

Para Centroamérica, el canal autorizado que transmite los partidos del Mundial 2026 es Tigo Sports. Mientras en Estados Unidos, la cobertura en inglés está disponible a través de Fox y FS1, mientras que en español se puede vivir por Telemundo, Peacock y Universo.

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