¿Quién es el árbitro de Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Clément Turpin

La selección de Colombia parte como favorita para el último encuentro de 16avos de final del Mundial 2026 ante Ghana.

Clément Turpin será el árbitro principal del partido entre Colombia y Ghana, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este viernes 3 de julio en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del Arrowhead Stadium.

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La designación pone a uno de los jueces europeos más experimentados al frente de un cruce de alta tensión. Colombia llega invicta, como líder de grupo y con una expectativa muy alta; Ghana aparece como tercero peligroso, con menos obligación y con margen para convertir el partido en una trampa.

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Para Turpin, el desafío será conducir un duelo intercontinental, físico, emocional y con mucho en juego: el ganador enfrentará a Suiza por un lugar en los cuartos de final.

Quién es Clément Turpin, árbitro de Colombia vs. Ghana

Clément Turpin es un árbitro francés nacido el 16 de mayo de 1982 en Oullins, Francia. Es internacional FIFA desde 2010 y dirige en la Ligue 1.

Su carrera lo llevó a convertirse en uno de los árbitros más reconocidos de Europa. Integra el grupo de elite de UEFA y ha sido designado en partidos de máxima exposición, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

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Entre sus antecedentes más fuertes aparecen finales europeas y partidos de Champions League. Turpin dirigió la final de la UEFA Europa League 2021 entre Villarreal y Manchester United, y también la final de la Champions League 2022 entre Real Madrid y Liverpool.

Ese recorrido explica por qué FIFA vuelve a confiar en él para un partido de eliminación directa. No se trata solo de experiencia: también es un árbitro acostumbrado a manejar figuras, presión mediática y escenarios cargados.

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Antecedentes internacionales de Clément Turpin

Clément Turpin ya tiene una larga trayectoria en torneos internacionales y llega a Colombia vs. Ghana como uno de los árbitros europeos con más recorrido dentro de la nómina mundialista.

Fue parte de competiciones UEFA, Eurocopas, eliminatorias mundialistas y Copas del Mundo. En Qatar 2022, dirigió tres partidos como árbitro principal: Uruguay 0-0 Corea del Sur y Ecuador 1-2 Senegal, ambos por la fase de grupos, además de Brasil 4-1 Corea del Sur, por los octavos de final.

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Ese último antecedente es especialmente importante para el cruce entre colombianos y ghaneses: Turpin ya sabe lo que significa dirigir un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, con figuras, tensión y margen mínimo para el error.

En el Mundial 2026, el árbitro francés ya tuvo actividad antes de Colombia vs. Ghana. Dirigió Inglaterra vs. Croacia, por el Grupo L, y también estuvo a cargo de Paraguay vs. Australia, por el Grupo D.

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El cruce entre Colombia y Ghana será su tercer partido en esta Copa del Mundo y su primera designación en una fase eliminatoria de esta edición.

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Por qué Colombia vs. Ghana puede exigir al árbitro

El partido puede combinar ritmo, contacto y mucha tensión emocional.

Colombia intentará jugar desde la posesión, la movilidad de sus mediocampistas y la influencia de sus extremos. Si logra instalarse en campo rival, Ghana deberá defender con precisión para no regalar faltas cerca del área.

Ghana, por su parte, puede buscar un partido más directo. Las Estrellas Negras tienen potencia física, velocidad para atacar espacios y capacidad para incomodar en transiciones. Ese tipo de propuesta puede generar duelos fuertes, faltas tácticas y protestas por contactos divididos.

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Para Turpin, la clave será fijar el criterio desde temprano. Tendrá que dejar jugar cuando el contacto sea normal, pero cortar a tiempo si el partido empieza a cargarse de entradas al límite o reclamos constantes.

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Cuerpo arbitral de Colombia vs. Ghana

El equipo arbitral de Colombia vs. Ghana tendrá conducción francesa y apoyo español en las funciones complementarias.

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