Panamá recibe la noticia que tanto esperaba de Adalberto Carrasquilla a pocos días de su debut en el Mundial 2026

La Selección de Panamá continúa afinando cada detalle de cara a su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras el plantel mantiene la concentración en su campamento base ubicado en New Tecumseth, Ontario. A tan solo tres días de enfrentar a Ghana, el combinado canalero vive momentos de optimismo gracias a las noticias que llegan desde la enfermería.

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El equipo dirigido por Thomas Christiansen completó una nueva jornada de trabajo en las instalaciones del Nottawasaga Resort, en una práctica desarrollada bajo lluvia y temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados. Pese a las condiciones climáticas, el grupo mantuvo la intensidad en una sesión que marca el inicio de la recta final hacia su estreno mundialista.

Carrasquilla vuelve al campo y llena de ilusión a Panamá

La noticia más positiva para los panameños fue el regreso de Adalberto Carrasquilla a los entrenamientos sobre el terreno de juego. El mediocampista volvió a trabajar al aire libre como parte de su proceso de recuperación y, por primera vez en varios días, incorporó ejercicios con balón, una señal que ha sido recibida con entusiasmo dentro de la delegación.

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Aunque el volante continúa realizando labores diferenciadas y todavía no se integra completamente al ritmo de sus compañeros, los reportes procedentes de Ontario son alentadores. Carrasquilla llevó a cabo trabajos físicos específicos y actividades de recuperación supervisadas por el cuerpo médico, mostrando una evolución favorable que abre la puerta a una posible participación en el torneo.

Por ahora, la Federación Panameña de Futbol no ha confirmado si el futbolista estará disponible para enfrentar a Ghana el próximo 17 de junio en el BMO Field de Toronto. Sin embargo, el simple hecho de verlo nuevamente sobre el césped ha generado una dosis importante de confianza en un plantel que considera al mediocampista como una de sus piezas más determinantes.

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La recuperación de Carrasquilla representa una noticia fundamental para las aspiraciones de Panamá en el Mundial. Su liderazgo, capacidad para administrar el balón y conectar las líneas ofensivas lo convierten en un futbolista indispensable para el esquema de Christiansen. Mientras la cuenta regresiva avanza, los canaleros mantienen intacta la ilusión de llegar en las mejores condiciones posibles a un debut que puede marcar el rumbo de su aventura mundialista.