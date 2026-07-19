Cuánto dinero recibe cada jugador por ganar el Mundial 2026

Esto es lo que se sabe de lo que cobra cada jugador por ganar la Copa del Mundo con su selección.

El campeón del Mundial 2026 recibirá el premio económico más alto de la historia del torneo. Sin embargo, ese dinero no es depositado directamente en las cuentas de los futbolistas.

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FIFA le pagará 50 millones de dólares a la federación de la selección campeona. A partir de allí, cada asociación distribuirá una parte entre sus jugadores de acuerdo con el convenio negociado antes de la competencia.

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Cuánto dinero entrega FIFA al campeón

La distribución oficial contempla:

Campeón: 50 millones de dólares.

Subcampeón: 33 millones.

Tercer puesto: 29 millones.

Cuarto puesto: 27 millones.

Del quinto al octavo lugar: 19 millones.

Del noveno al decimosexto: 15 millones.

Del 17.º al 32.º: 11 millones.

Del 33.º al 48.º: 9 millones.

Cada federación también recibió 1,5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación. El fondo total destinado a premios entre las 48 selecciones asciende a 655 millones.

FIFA no les paga directamente a los jugadores

No existe una cantidad universal que reciba cada campeón.

FIFA transfiere el premio a la federación nacional y es esa organización la que define cuánto conserva y qué porcentaje reparte entre el plantel, el cuerpo técnico y otros integrantes de la delegación.

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Por esa razón, un jugador español y uno argentino podrían recibir sumas diferentes pese a haber ganado la misma competencia.

Cuánto recibiría cada jugador de España

Los futbolistas españoles acordaron con la Real Federación Española de Fútbol quedarse con el 45% del premio en caso de consagrarse campeones.

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Tomando como referencia los 50 millones de dólares, el fondo destinado al plantel rondaría los 19,7 millones de euros. Repartido entre los 26 convocados, cada futbolista cobraría aproximadamente 756.000 euros brutos.

La cantidad está sujeta a impuestos, por lo que el ingreso neto será inferior. España ya garantizó un bono aproximado de 440.000 euros brutos por jugador por haber alcanzado la final.

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Cuánto recibiría cada jugador de Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino no publicó oficialmente el porcentaje que repartirá entre los jugadores si la Albiceleste gana el título.

Por ese motivo, no es posible establecer una cantidad exacta y verificable para Lionel Messi y sus compañeros. Las estimaciones que circulan dependen de comparaciones con Qatar 2022 y no deben presentarse como cifras confirmadas.

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Lo único asegurado es que la AFA recibirá 50 millones de dólares si Argentina gana y 33 millones si termina subcampeona.

Por qué el dinero no se divide simplemente entre 26

Dividir los 50 millones entre los 26 jugadores arrojaría una cifra de aproximadamente 1,92 millones de dólares por futbolista, pero ese cálculo no representa el funcionamiento real.

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La federación utiliza parte del premio para cubrir gastos, financiar estructuras, pagar bonos al cuerpo técnico y sostener sus programas deportivos. El porcentaje correspondiente a los jugadores se negocia previamente.

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El premio económico más alto de la historia

El campeón de Qatar 2022 recibió 42 millones de dólares. Para 2026, FIFA elevó el pago a 50 millones, un aumento de ocho millones.

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A ese ingreso se suma el valor deportivo y comercial de la consagración: contratos publicitarios, primas personales de patrocinadores y premios pactados por cada futbolista con su club o sus marcas pueden incrementar la recompensa total.