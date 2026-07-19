Cuánto pesa la Copa del Mundo en gramos: medidas, materiales y valor del trofeo

La Copa del Mundo puede volver a las manos Argentinas luego de Qatar 2022, o que España la levante por segunda vez en su historia.

Argentina y España disputarán la final por uno de los objetos más reconocidos del deporte. La Copa del Mundo parece pequeña cuando los jugadores la levantan, pero tiene un peso considerable.

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El trofeo original pesa exactamente 6.175 gramos, equivalentes a 6,175 kilogramos. Está fabricado en oro de 18 quilates y posee dos bandas de malaquita verde en su base.

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Cuánto pesa la Copa del Mundo

Las principales características del trofeo son:

Peso: 6.175 gramos.

Equivalencia: 6,175 kilogramos.

Altura: 36,8 centímetros.

Diámetro de la base: 13 centímetros.

Material principal: oro de 18 quilates.

Base: dos bandas de malaquita.

La copa es más pesada que la mayoría de los trofeos que se entregan en las principales competiciones de fútbol.

De qué está hecha la Copa del Mundo

Según la descripción oficial de FIFA, el cuerpo está elaborado en oro de 18 quilates.

Eso significa que el metal no presenta la pureza del oro de 24 quilates, sino que está combinado con otros materiales para aportar mayor resistencia. El oro puro sería demasiado blando para un objeto que debe transportarse y manipularse durante ceremonias y exhibiciones.

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La parte inferior incorpora malaquita, una piedra semipreciosa verde conocida por sus bandas y dibujos naturales.

Qué representa su diseño

La copa muestra a dos figuras humanas elevando el planeta sobre sus cabezas.

El escultor italiano Silvio Gazzaniga buscó representar el esfuerzo de los deportistas, la alegría del triunfo y la dimensión global del torneo. FIFA eligió su propuesta entre 53 diseños presentados después de que Brasil recibiera definitivamente el trofeo Jules Rimet en 1970.

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El modelo actual se utilizó por primera vez en el Mundial de 1974, ganado por Alemania Federal.

Cuánto vale la Copa del Mundo

FIFA no publica un precio comercial ni un valor oficial de venta para el trofeo.

Es imposible asignarle una cifra exacta porque no se encuentra a la venta y su valor histórico supera ampliamente el de los materiales utilizados. Las estimaciones basadas en el precio del oro tampoco son definitivas porque incluyen supuestos sobre la distribución interna del metal, la aleación y la malaquita.

Por ese motivo, resulta más preciso definirla como una pieza de valor incalculable que atribuirle una cantidad concreta.

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¿La réplica que recibe el campeón pesa lo mismo?

No. El ganador no conserva el trofeo original de 6.175 gramos.

Después de levantarlo durante la premiación, la selección campeona recibe el denominado FIFA World Cup Winner’s Trophy, una réplica oficial bañada en oro. El original permanece bajo propiedad y custodia de FIFA.

La réplica no está fabricada con la misma cantidad de oro ni tiene necesariamente el mismo peso.

Quiénes pueden tocar la copa original

El acceso está limitado por el protocolo de FIFA.

Entre las personas autorizadas a tocarla sin guantes se encuentran los jugadores y entrenadores campeones del mundo, determinados funcionarios de FIFA y los jefes de Estado. Cuando se exhibe en el Museo de FIFA o durante la gira mundial, el trofeo permanece protegido y se manipula bajo estrictas medidas de seguridad.

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Argentina o España: quién levantará los 6.175 gramos

El capitán de Argentina o el de España será el encargado de levantar el trofeo después de la final.

La Albiceleste busca su cuarta estrella y el bicampeonato, mientras que La Roja intenta conquistar el segundo título mundialista de su historia.