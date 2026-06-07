Keylor Navas aprovechará su amistad con Luka Modric para hacerle un gran gesto a su actual compañero de Pumas, Adalberto Carrasquilla. Resulta que el croata y el panameño se cruzarán en el Mundial 2026, precisamente en la segunda jornada del Grupo L.

El gran sueño de Coco Carrasquilla es tener la camiseta de la leyenda del Real Madrid y que jugará su quinta Copa del Mundo. Como Keylor compartió varios años con el mediocampista en el club blanco, le hará llegar un mensaje para que pueda cumplir su anhelo.

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“Yo me comprometo, a lo que yo pueda, le voy a escribir un mensajito a Luka para que en ese partido te guarde la camiseta y la cambien“, expresó el portero tico, quien hará todo lo posible para que el panameño cumpla su deseo.

Este partido se jugará el próximo 23 de junio en el BMO Field de Toronto. Será un juego muy importante para la Selección de Panamá, ya que podría marcar su rumbo en las posiciones del grupo pensando en la clasificación a los 16avos, el gran objetivo de los Canaleros.

¿Adalberto Carrasquilla jugará el Mundial 2026?

A pesar del gran deseo de Carrasquilla, su presencia en este partido no está para nada confirmada. De hecho, podría perderse el Mundial 2026 si es que no logra recuperarse de la lesión que arrastra desde su última presentación en la final con Pumas.

Este sábado, Thomas Christiansen reveló cómo está su situación: “Me gustaría darte la información ‌que tengo, pero soy políticamente correcto y tampoco ⁠soy médico como para mojarme. Aníbal (Godoy) lleva más tiempo bajo tratamiento, ya está corriendo, hace desplazamientos, cambios de dirección y Coco todavía no ha llegado ahí. Si ⁠hay una evolución buena, puede que Coco llegue, no te puedo decir que no va a llegar porque si luego llega ⁠me vas a decir me has mentido“.

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En resumen