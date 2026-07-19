Cuántos penales le cobraron a Argentina en el Mundial 2026

Argentina es la selección del Mundial 2026 que más penales le han pitado. Lionel Messi ha sido el encargado de ejecutarlos.

Argentina llegó a la final del Mundial 2026 después de recibir tres penales a favor en sus primeros siete partidos. La Albiceleste convirtió solamente uno y desperdició los otros dos, por lo que presenta una efectividad del 33,3% desde los once metros.

Publicidad

La selección de Lionel Scaloni es, además, el equipo al que más penales le sancionaron durante el torneo. Inglaterra y Suiza aparecen detrás, con dos cada uno.

ver también Quién gana la Bota de Oro del Mundial 2026 si Messi le hace 2 goles a España y empata a Mbappé

Cuántos penales tuvo Argentina en el Mundial 2026

Antes de enfrentar a España, Argentina recibió tres penales:

Uno contra Austria, ejecutado por Lionel Messi.

Uno contra Jordania, ejecutado por Lautaro Martínez.

Uno contra Egipto, ejecutado por Lionel Messi.

El balance fue de un gol y dos remates fallados. Ninguno de los encuentros de eliminación directa de Argentina necesitó una definición por penales.

Messi falló ante Austria

El primer penal para Argentina llegó durante el encuentro de la segunda jornada del Grupo J contra Austria.

Publicidad

Lionel Messi se hizo cargo de la ejecución durante los primeros minutos, pero no consiguió convertir. El capitán se recuperó posteriormente y marcó los dos goles del triunfo argentino por 2-0.

El segundo tanto, anotado en el tiempo agregado, le permitió superar el récord de Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Publicidad

Lautaro Martínez convirtió contra Jordania

Argentina recibió su segundo penal en el último partido de la fase de grupos.

Lautaro Martínez ejecutó ante Jordania y marcó el 2-0 parcial. Fue el único penal convertido por la Albiceleste durante sus primeros siete encuentros del Mundial.

El equipo de Scaloni terminó imponiéndose 3-1, completó el Grupo J con puntaje perfecto y avanzó como líder a la fase eliminatoria.

Publicidad

Messi volvió a fallar frente a Egipto

El tercer penal argentino se produjo en los octavos de final ante Egipto.

Argentina perdía 2-0 cuando Messi tuvo la oportunidad de descontar, pero volvió a desperdiciar la ejecución. Pese al golpe, la Albiceleste consiguió una remontada extraordinaria durante el tramo final.

Cristian Romero marcó a los 79 minutos, Messi empató cuatro minutos después y Enzo Fernández convirtió el 3-2 definitivo durante el tiempo agregado.

Publicidad

ver también Qué necesita Lionel Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 tras el doblete de Mbappé a Inglaterra

La efectividad de Argentina desde el punto penal

Los números antes de la final son:

Penales sancionados a favor: 3.

Penales convertidos: 1.

Penales fallados: 2.

Efectividad: 33,3%.

Ejecutantes: Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Goles de Messi de penal: 0.

Goles de Lautaro Martínez de penal: 1.

Argentina es la selección que más penales recibió en el Mundial 2026, pero también una de las que presenta la efectividad más baja.