Por qué el campeón debe devolver la Copa del Mundo y qué trofeo conserva

El campeón de la Copa del Mundo no se queda con el trofeo y aquí te contamos el motivo por lo que sucede esto.

El ganador de Argentina vs. España levantará la Copa del Mundo original durante la ceremonia de premiación, pero no podrá conservarla definitivamente.

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El trofeo pertenece a FIFA. Después de las fotografías, los festejos y los actos oficiales, será devuelto al organismo. La federación campeona recibirá una réplica oficial bañada en oro para exhibirla de manera permanente.

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Por qué el campeón no se queda con la copa original

La principal razón es que el trofeo actual fue diseñado como una pieza única y permanente.

A diferencia de otros campeonatos, no se fabrica una copa original para cada edición. El mismo trofeo se utiliza desde Alemania 1974 y debe volver a estar disponible para las siguientes ceremonias, sorteos, giras y finales.

FIFA conserva su propiedad y controla cada traslado mediante un protocolo de seguridad.

Qué pasó con la Copa Jules Rimet

El primer trofeo mundialista funcionaba con otras reglas.

La Copa Jules Rimet debía quedar definitivamente en poder de la primera selección que ganara tres veces el Mundial. Brasil alcanzó esa cifra en México 1970 y recibió el trofeo original.

La copa fue robada en 1983 de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol y nunca apareció. La hipótesis más extendida sostiene que fue fundida, aunque su destino no pudo confirmarse.

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Ese antecedente contribuyó a que FIFA adoptara una política mucho más estricta para el nuevo trofeo.

Qué trofeo conserva el campeón

La federación vencedora recibe el FIFA World Cup Winner’s Trophy.

Se trata de una réplica oficial bañada en oro que puede permanecer en la sede de la asociación y utilizarse en exhibiciones, celebraciones y actos institucionales.

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Por lo tanto, Argentina o España tendrá una copa propia, pero no será la pieza original fabricada en oro de 18 quilates.

Cuánto tiempo conserva el campeón el trofeo original

La selección ganadora lo mantiene únicamente durante el período de la ceremonia y las celebraciones oficiales controladas por FIFA.

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Los futbolistas pueden levantarlo en el podio, llevarlo al campo y utilizarlo para las fotografías del festejo. Después debe entregarse nuevamente a los responsables de seguridad.

No permanece cuatro años en poder del campeón, como suele creerse.

Dónde se guarda la Copa del Mundo

El trofeo original tiene su residencia habitual en el Museo del Fútbol Mundial de FIFA, en Zúrich.

Después del torneo regresará a Suiza y volverá a ocupar su vitrina. Solamente sale para ocasiones especiales, entre ellas la gira de la Copa del Mundo, el sorteo, el partido inaugural y la final.

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El nombre del campeón queda en la copa

Aunque no conserve el original, la selección ganadora pasa a formar parte del propio trofeo.

En la parte inferior se registran los años y los nombres de los países campeones desde 1974. Después de la final de 2026 se agregará Argentina o España a esa lista.

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El grabado convierte a cada ganador en parte permanente de la historia de la copa, aunque la pieza continúe bajo custodia de FIFA.

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Una réplica, las medallas y los nuevos anillos

Además del Winner’s Trophy, los campeones recibirán medallas de oro.

En 2026 se incorporarán por primera vez anillos personalizados. FIFA reservará 30 unidades para la delegación vencedora, cada una numerada y adaptada a la identidad de la selección campeona.

De esta manera, los futbolistas no conservarán el trofeo original, pero sí contarán con varios recuerdos oficiales de la consagración.