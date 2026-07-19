Qué premios individuales se entregan en la final del Mundial 2026

Se cierra un nuevo Mundial y estos son los premios que se entregarán durante la ceremonia final en Nueva York.

Después de que Argentina y España definan al campeón, FIFA reconocerá a los futbolistas más destacados del Mundial 2026.

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La ceremonia incluirá los premios al mejor jugador, máximo goleador, mejor arquero y mejor futbolista joven. También se reconocerá a la selección con mejor conducta deportiva durante la competencia.

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Balón de Oro al mejor jugador del Mundial

El Balón de Oro de Adidas distingue al mejor futbolista de toda la Copa del Mundo.

La evaluación no depende exclusivamente de los goles. También contempla la influencia en el juego, el rendimiento sostenido, la importancia dentro de su selección y las actuaciones durante las rondas decisivas.

FIFA entrega tres reconocimientos:

Balón de Oro: mejor jugador.

Balón de Plata: segundo mejor jugador.

Balón de Bronce: tercero.

Lionel Messi es el único futbolista que ganó dos veces el Balón de Oro mundialista: lo obtuvo en Brasil 2014 y Qatar 2022.

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Bota de Oro al máximo goleador

La Bota de Oro se entrega al futbolista que termina el torneo con más goles.

En caso de igualdad, FIFA utiliza los siguientes criterios:

Mayor cantidad de asistencias. Si la igualdad continúa, menor cantidad de minutos disputados.

También se entregan la Bota de Plata y la Bota de Bronce para quienes terminen en el segundo y tercer lugar de la clasificación.

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La lucha permanecerá abierta hasta que concluyan el partido por el tercer puesto y la final, ya que los goles marcados en ambos encuentros se incluyen en la tabla.

Guante de Oro al mejor arquero

El Guante de Oro reconoce al mejor guardameta de la competencia.

Para elegir al ganador se consideran aspectos como las atajadas, los partidos sin recibir goles, la seguridad aérea, el juego con los pies y la influencia durante las eliminatorias.

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Emiliano Martínez ganó el premio en Qatar 2022 después de ser determinante para la consagración argentina.

Premio al mejor jugador joven

FIFA también distinguirá al mejor futbolista joven del Mundial.

Para la edición de 2026 son elegibles los jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2005. El ganador será elegido por el Grupo de Estudio Técnico de FIFA.

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España tiene dos candidatos importantes entre sus finalistas: Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Ambos forman parte de una generación que llegó al partido por el título con un papel destacado.

ver también Quién gana la Bota de Oro del Mundial 2026 si Messi le hace 2 goles a España y empata a Mbappé

Premio Fair Play

El Premio Fair Play no se entrega a un futbolista, sino a la selección que presentó la mejor conducta deportiva.

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Para definirlo se toman en cuenta las tarjetas recibidas, el respeto a los adversarios y árbitros, el comportamiento del cuerpo técnico y la actitud general de la delegación.

El equipo ganador recibe el trofeo de Fair Play y un reconocimiento para sus integrantes.

Jugador del partido de la final

La final también tendrá un premio independiente para su figura.

El Michelob Ultra Superior Player of the Match reconoce al futbolista más destacado de cada encuentro. La elección contempla una votación habilitada por FIFA y se limita exclusivamente al rendimiento en la final.

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Ganar ese reconocimiento no garantiza obtener el Balón de Oro, ya que se trata de dos premios diferentes: uno corresponde a un solo partido y el otro evalúa todo el campeonato.

Medallas y anillos para los campeones

Los jugadores de la selección ganadora recibirán sus medallas de oro. Los subcampeones obtendrán las de plata y quienes terminen terceros recibirán las de bronce.

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Como novedad, FIFA también entregará anillos de campeón. Se producirán 30 unidades personalizadas para la delegación vencedora, dentro de una edición limitada de 2.026 piezas. El capitán y el entrenador recibirán anillos temporales durante la ceremonia y los definitivos se entregarán posteriormente, una vez ajustados y personalizados.

Cuándo se entregarán los premios

Los reconocimientos se entregarán después del final del partido, antes o durante la ceremonia en la que el capitán campeón levantará la Copa del Mundo.

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Si la definición necesita prórroga o penales, la premiación comenzará una vez terminada la tanda y preparados el escenario y el protocolo correspondiente.