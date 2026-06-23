Una joya de las ligas menores de Saprissa fue seleccionada por el equipo de Francia para realizar una prueba.

El Deportivo Saprissa podría tener a otro futbolista con historial morado en el París Saint-Germain. Como sucedió con Keylor Navas cuando fue traspasado desde el Real Madrid, un portero de las ligas menores del Monstruo se irá a Francia.

Según dio a conocer el medio de Tercer Tiempo Morado, Nicolás Zúñiga, portero de la U13 de Saprissa, “fue escogido por el PSG en un selecto grupo de 44 jóvenes de 10 a 18 años a nivel mundial, para asistir durante una semana al Academy Pro Greater en Geneva“.

Foto: Tercer Tiempo Morado

¿En qué consiste el programa Academy Pro Greater del PSG?

El “Academy Pro Greater” es un programa de residencia especializado para jóvenes talentos en la región de Gran Ginebra. Los jugadores son seguidos de cerca por entrenadores y captadores del París Saint-Germain con el objetivo de quedarse allí si pasan con éxito la prueba.

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Hay dos tipos de programa. Un campamento de verano de corta duración y otro intensivo que se extiende por un año. Los entrenamientos se llevan a cabo en un recinto de 6 hectáreas situado frente al lago Lemán y los Alpes, que cuenta con instalaciones de primer nivel.

En cuanto a los entrenamientos, las jóvenes promesas tienen 25 horas de entrenamiento por semana. Son dirigidos por entrenadores que se rigen bajo las licencias de la UEFA. Además de entrenar, reciben apoyo en la nutrición.

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Nicolás Zúñiga, que fue elegido mejor portero de la categoría U12 en 2025, tendrá una experiencia que puede catapultarlo a una nueva vida en Europa. En caso de permanecer en la residencia, el PSG ofrece un plan de estudios académicos para continuar con la formación escolar.

En resumen

El arquero Nicolás Zúñiga de la U13 de Saprissa fue seleccionado por el PSG .

de la U13 de Saprissa fue seleccionado por el . Fue elegido en un grupo de 44 jóvenes para asistir al programa en Ginebra.

para asistir al programa en Ginebra. El futbolista costarricense fue premiado como el mejor portero U12 en 2025.