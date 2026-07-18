Por qué no juega Ousmane Dembélé en Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Didier Deschamps se despide de Francia y en su último partido tomó la decisión de no alinear a Dembélé.

Este sábado, Francia e Inglaterra pelearán por el tercer puesto del Mundial 2026 en un partido que pocos quieren jugar, según manifestaron los protagonistas en la conferencia de prensa previa. Desde las 3:00 pm. de Centroamérica (4:00 de Panamá), se verán las caras en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Después de no haber alcanzado el objetivo de clasificar a la final por tercera ocasión consecutiva, Didier Deschamps, quien dirige hoy su último juego con Francia, realizó varias modificaciones con respecto a los anteriores compromisos.

El último ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, no estará entre los titulares para el juego por el tercer puesto. El futbolista del París Saint-Germain sale de la alineación inicial por primera vez en esta Copa del Mundo por decisión del entrenador.

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Dembélé esperará en el banco de suplentes para ingresar en la segunda parte. El 7 de les Blues está entre los candidatos a quedarse nuevamente con el Balón de Oro, pero esta salida del equipo podría afectarle, ya que venía sumando números positivos.

En esta Copa del Mundo, Dembélé marcó cinco goles y aportó dos asistencias en siete partidos jugados. Le hizo uno a Irak, tres a Noruega y otro a Marruecos en los cuartos de final.

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Rayan Cherki reemplaza a Ousmane Dembélé en el partido por el tercer puesto

Este sábado, el 7 del conjunto francés será reemplazado por Rayan Cherki, quien jugará su primer partido como titular en este Mundial. Sólo había sido parte del equipo ingresando en los minutos finales. Ahora, el del Manchester City tendrá la oportunidad de mostrarse.