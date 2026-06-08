Este lunes el subcampeón del mundo juega su último amistoso antes del Mundial 2026.

La Selección de Francia ultima detalles antes de emprender su viaje a Norteamérica para disputar el Mundial 2026. Tras una sorpresiva derrota 2-1 ante Costa de Marfil, el equipo dirigido por Didier Deschamps buscará hoy redimirse ante su público en el Stade Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille, enfrentando a Irlanda del Norte en su último ensayo internacional.

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¿Juega Kylian Mbappé hoy?

Sí, se espera que Kylian Mbappé sea titular en este compromiso. Al ser el último partido de preparación antes de su debut mundialista del próximo 16 de junio ante Senegal, el cuerpo técnico pondrá en el campo a sus mejores piezas para priorizar el ritmo competitivo.

El astro del Real Madrid y capitán del equipo llega al encuentro en medio de ciertos rumores en la prensa tras no haber saludado a su compañero N’Golo Kanté en la previa del partido anterior, pero su presencia en el once inicial desde el arranque es prácticamente un hecho.

Alineaciones probables

Deschamps saldrá con la mayoría de sus titulares para dejar buenas sensaciones antes de la Copa del Mundo, mientras que Irlanda del Norte (que no clasificó a la justa mundialista) buscará dar la sorpresa frente a uno de los grandes candidatos al título.

Francia:

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté (o Maghnes Akliouche), Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé (o Michael Olise), Kylian Mbappé y Marcus Thuram.

Irlanda del Norte:

Conor Hazard; Trai Hume, Eoin Toal, Ciaron Brown; Terry Devlin, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny; Patrick Kelly, Jamie Donley e Isaac Price.

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Francia pone en el afiche delk partido de hoy a Mbappé. (@equipedefrance)

¿A qué hora juegan y dónde ver el partido Francia vs. Irlanda del Norte?

El amistoso internacional se jugará en el Stade Pierre-Mauroy (Lille, Francia) a partir de las 1.10 pm de Centroamérica (2.10 de Panamá) de este lunes y se podrá ver por Disney+.

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Cuándo debuta Francia en el Mundial 2026

La Selección de Francia hará su estreno oficial en la Copa del Mundo enfrentando a Senegal el martes 16 de junio de 2026. A continuación, el calendario completo de sus tres partidos por el Grupo I en la primera fase:

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Francia vs. Senegal: martes 16 de junio a las 13:00 de Centroamérica. El partido se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

martes 16 de junio a las 13:00 de Centroamérica. El partido se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Francia vs. Irak: lunes 22 de junio a las 15:00 de hora de Centroamérica. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania.

lunes 22 de junio a las 15:00 de hora de Centroamérica. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Noruega vs. Francia: viernes 26 de junio a las 13:00 de Centroamérica. El duelo tendrá lugar en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.