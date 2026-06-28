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José Córdoba hace una fuerte denuncia contra Inglaterra y la FIFA tras la eliminación de Panamá del Mundial 2026

La Selección de Panamá se fue del Mundial 2026 con tres derrotas, pero José Córdoba no se guardó nada tras el partido contra Inglaterra.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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José Córdoba no se guardó nada a la hora de dar declaraciones.
© Getty ImagesJosé Córdoba no se guardó nada a la hora de dar declaraciones.

La selección de Panamá se despidió del Mundial 2026 tras perder ante Inglaterra, cerrando una participación sin puntos ni goles a favor. A pesar de la tristeza por la eliminación, el defensor panameño José Córdoba dio la cara y no se guardó nada. El jugador de 25 años lanzó duras críticas hacia la prensa y la afición local, exigiendo un verdadero apoyo para el equipo.

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Córdoba expresó el dolor que siente el plantel por los constantes cuestionamientos que reciben en su propio país, comparando la situación con un ambiente familiar hostil.

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José Córdoba no se guardó nada

“Hay veces que nos tratan diferente, los panameños tienen que apoyarnos y dejar de estar criticando que nosotros venimos acá a trabajar porque estamos representando al país y también se lo digo a los periodistas que tienen que ver lo que hacemos, porque venimos de lejos de nuestro clubes a representar a nuestro país y que nos estén criticando es algo que duele, porque es como que vayas a casa y te estén tratando mal. No venimos a hacer las cosas mal”, confesó notablemente afectado tras el cierre del Mundial 2026.

El defensor fue más allá y lanzó una frase contundente sobre cómo percibe el trato hacia la selección:“A los periodistas los exhorto que nos apoyen y que hagan que el futbolista panameño crezca porque es muy importante para nosotros. Afuera nos aman y en casa nos odian”.

El partido contra Inglaterra también dejó molestia en el jugador debido a las decisiones arbitrales. Según Córdoba, existe un trato preferencial hacia las selecciones con más historia en el fútbol mundial. “A nosotros no nos pitan todo, a ellos no les pitan las cosas porque son quien son”, aseguró respecto al arbitraje frente a la potencia europea.

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En resumen

  • José Córdoba exigió más apoyo local y menos cuestionamientos, lamentando que a la selección “afuera la aman y en casa la odian”.
  • El defensor acusó una supuesta preferencia arbitral hacia las potencias mundiales tras la derrota ante Inglaterra, asegurando que “a ellos no les pitan las cosas porque son quien son”.
  • Expresó que las críticas duelen profundamente al plantel, comparando la situación con ir a casa y que te traten mal después de viajar desde lejos para representar al país.

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