Por qué nadie canta el himno nacional de España en la final del Mundial 2026

España no tendrá a ningún artista en el himno nacional, algo que sí ocurre con Argentina en esta fianl.

Este domingo 19 de julio, España jugará la final del Mundial 2026 contra Argentina. La Roja disputa por segunda vez un partido de este calibre en su historia tras lo hecho en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando derrotaron a Países Bajos por 1-0.

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En la ceremonia previa al partido, a la hora de cantar los himnos nacionales de cada país, España no tendrá representación de ningún artista. Esto se debe a que no cuenta con una letra. Es por eso que los jugadores se quedan en silencio respetando la melodía.

La famosa melodía es la histórica Marcha Real. Se trata de una composición instrumental, por lo que no puede ser interpretada por ninguno de manera verbal. En algunas ocasiones, los aficionados españoles continúan la canción al ritmo de “lololo“.

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¿Quiénes son los Spanish Brass?

La melodía está representada por Spanish Brass. Se trata de un quinteto de metal que se originó en 1989. Los componentes son Carlos Benetó Grau y Juanjo Serna Salvador (trompetas), Manuel Pérez Ortega (trompa), Indalecio Bonet Manrique (trombón) y Sergio Finca Quirós (tuba).

Los Spanish Brass protagonizaron la Marcha Real.

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¿Quién cantó el himno de Argentina?

María Becerra fue la elegida por la FIFA para cantar el himno argentino. La cantante conocida como “La Nena de Argentina” es una de las más escuchadas en los países de habla hispana, aunque también es muy seguida a nivel global.

María Becerra en el MetLife Stadium.

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La artista de 26 años se dedica a la música urbana, destacándose en géneros como el pop urbano, reggaeton y R&B latino.