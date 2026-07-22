Este sábado la Liga debuta en el Apertura 2026 pero las novedades no paran de llegar hasta último momento.

El inicio de la Liga Promérica ya está prácticamente aquí. Este jueves empieza el Apertura 2026 y la Liga Deportiva Alajuelense debutará el sábado en Puente Piedra frente a Sporting. Sin embargo, y más allá de la proximidad del estreno, las novedades en torno al equipo rojinegro no paran de llegar.

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Es que el mercado de fichajes sigue abierto y todo se mueve. Por eso es bueno tener siempre a mano las últimas noticias. Bienvenidos a Alajuelense HOY.

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“No estamos bien”: Alajuelense recibe la noticia que le da ventaja para el debut contra Xelajú

Alajuelense iniciará pronto su camino en la Copa Centroamericana frente a Xelajú MC, un partido al que llegará con la ventaja de tener una mejor preparación física. Roberto Hernández, entrenador del equipo guatemalteco, confesó públicamente que su plantel se encuentra desfasado y no está en óptimas condiciones debido a una pretemporada atípica, donde el grupo tuvo que dividirse para cumplir con amistosos en Estados Unidos y torneos locales.

Por su parte, la Liga Deportiva Alajuelense llega a este cruce buscando redimirse tras la derrota frente a Herediano por la Supercopa, luego de haber conseguido victorias contundentes en sus partidos amistosos previos. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo intentará aprovechar el agotamiento físico confesado por su rival para iniciar con el pie derecho la defensa de su título regional en el Estadio Morera Soto.

Ismael Rescalvo ya lo sabe.

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Alajuelense para la oreja: el guiño de José Saturnino Cardozo para volver a dirigir en Costa Rica

El exentrenador del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo, se desvinculó de su cargo luego de que a la institución le revocaran la licencia, perdiendo así la categoría a pocos días de iniciar el Torneo Apertura 2026. Antes de regresar a México para atender negocios personales tras su labor en el Mundial, el estratega paraguayo abrió las puertas a un futuro retorno al fútbol costarricense, asegurando que la experiencia en el país lo marcó para siempre.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en el entorno de Alajuelense, club que en mayo de este mismo año había entablado conversaciones con su representante antes de inclinarse por el actual técnico, Ismael Rescalvo. Si bien el español cuenta hoy con el respaldo total de la directiva y de la gerencia deportiva, la disposición del “Diablo Mayor” lo deja como una alternativa muy atractiva para el banquillo manudo en un futuro.

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José Cardozo no descarta volver al fútbol tico.

Salto al extranjero: Noelia Bermúdez deja Alajuelense antes del inicio del Apertura 2026

A pocos días de que comience el Torneo Apertura 2026, Alajuelense anunció sorpresivamente la salida de Noelia Bermúdez, una de las máximas referentes históricas de su equipo femenino. La experimentada guardameta de 31 años, que defendió la camiseta rojinegra durante cinco temporadas consecutivas en la época dorada de las Leonas, continuará su carrera en el balompié internacional, perfilándose según diversos medios hacia el fútbol mexicano.

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Para suplir esta importante e inesperada baja, la gerencia del equipo actuó con inmediatez y oficializó la contratación de Priscilla Tapia, portera de 35 años proveniente de Dimas Escazú. Tapia, quien viene de ser una de las grandes figuras del último certamen e incluso amargó a Alajuelense durante las semifinales del Clausura, será la nueva encargada de custodiar la portería del conjunto rojinegro.

Noelia Bermúdez deja Alajuelense.

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El regreso de Kenyel Michel se demora y en Alajuelense explican qué pasó

Aunque el regreso del joven futbolista Kenyel Michel al fútbol costarricense se daba por cerrado, Alajuelense todavía no ha podido emitir el anuncio oficial debido a detalles administrativos pendientes con el Minnesota United de la MLS. El gerente deportivo del club, Carlos Vela, confirmó que la llegada a préstamo por seis meses es una realidad avanzada, pero pidió paciencia aclarando que no le dedicarán tiempo de más a la negociación mientras esperan cerrarla definitivamente en los próximos días.

En la institución manuda confían plenamente en el talento del jugador y manifestaron gran sorpresa por la falta de minutos que este tuvo en Estados Unidos, destacando su ética de trabajo y disciplina. Pese a estas demoras burocráticas de último momento, Alajuelense confía en que los últimos puntos del contrato se resuelvan pronto para que Michel se incorpore y recupere su mejor ritmo competitivo en Costa Rica.

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Michel todavía no llega.

Alajuelense hace el anuncio oficial más esperado por la afición: la nueva camiseta

Mientras el entrenador Ismael Rescalvo afina los últimos detalles para su debut oficial en la Liga Promérica ante Sporting, Liga Deportiva Alajuelense le dio a su afición una enorme noticia al confirmar la inminente presentación de su nueva camiseta. A través de sus redes sociales, el club anunció oficialmente el lanzamiento de la nueva colección de uniformes para la temporada 2026-2027, un evento de gran expectativa para la hinchada manuda en vísperas del torneo local.

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La revelación de la esperada indumentaria tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio a las 7:00 pm en el Centro de Eventos Pedregal. Para este evento, la institución estableció un ingreso gratuito aunque con cupos estrictamente limitados, por lo que los aficionados deben reservar su lugar en la boletería en línea para presenciar los colores que defenderán nuevas figuras como el venezolano Juanpi Añor en la búsqueda de la ansiada copa 32.

Alajuelense ya confirmó la llegada más esperada.