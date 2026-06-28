Zlatan Ibrahimovic necesitó solo dos palabras para sentenciar a Panamá tras cerrar el Mundial 2026 con otra derrota

Los Canaleros perdieron por 2-0 ante Inglaterra y se despidieron de la Copa del Mundo con cero puntos.

La Selección de Panamá volvió a caer por la fase de grupos del Mundial 2026 en la última jornada. El equipo canalero perdió por 2-0 ante Inglaterra y cerró su participación sin haber sumado un punto, como ocurrió en Rusia 2018, ni tampoco goles.

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Pese a lo que fue la derrota contra el combinado inglés, Panamá jugó un partido más que aprobado. Exigieron a los de Thomas Tuchel hasta último momento y recibieron el primer gol después de la hora de juego. Por eso, el DT de Inglaterra elogió lo hecho por los Canaleros.

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El que no analizó el partido de la misma manera que Tuchel fue Zlatan Ibrahimovic, quien se refirió al partido de Panamá como una “victoria fácil” por parte de los ingleses este sábado en Nueva Jersey.

Y agregó: “Nunca hubo dudas de que quedarían primeros en el grupo. Cumplieron con su trabajo. Victoria fácil hoy. Ahora para ellos empieza lo verdaderamente importante. Veamos quién será el rival más tarde esta noche. Pero las estrellas aparecieron hoy. Bellingham, un gol, una asistencia. Harry Kane anotó su gol. Todo está en orden“.

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Mientras Panamá volverá después de su participación en la fase de grupos, Inglaterra jugará la fase de 16avos de final contra Congo, que clasificó como el mejor tercero de todos los que culminaron en esa posición. Los africanos empataron contra Portugal en el debut y derrotaron a Uzbekistán, aunque antes cayeron con Colombia.

Además, Croacia clasificó como segundo tras vencer a Ghana, que de igual manera se metió en la próxima ronda como uno de los mejores terceros pese a la derrota por 2-1.

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Así quedó el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026