La expulsión del argentino en la Recopa ante Herediano no resultó gratis para los morados.

El peor temor del Deportivo Saprissa se hizo realidad este miércoles. El tribunal disciplinario de la Fedefútbol confirmó la suspensión de Mariano Torres, su capitán, a raíz de la expulsión que sufrió en la Recopa ante Herediano.

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El argentino recibió dos partidos de sanción, por lo que se perderá el debut morado en el Apertura 2026 y también la segunda fecha, además de que el club deberá abonar una multa económica.

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El comunicado de Fedefútbol

A través de su sitio web, la federación informó del castigo:

“Sancionar al jugador Mariano Néstor Torres con una multa de ₡250.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 3) y con dos partidos de suspensión, al ser la primera vez en el torneo que realiza juego brusco grave”.

De esta manera, Mariano se perderá el juego del viernes en La Cueva contra Pérez Zeledón y la segunda fecha de visitante ante San Carlos.

VIDEO: por esto suspendieron a Mariano Torres

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La palabra de Erick Lonnis: una dura advertencia para su capitán

Este martes, en conferencia de prensa, Lonnis se refirió sobre lo sucedido con Mariano Torres al final del primer tiempo de la Recopa, partido que el Monstruo perdió frente a Herediano.

“Siempre hablamos, hay jugadas de jugadas, pero siempre hablamos y tenemos una conversación permanente con él y con otros jugadores, siempre con la intención de mejorar”, dijo el gerente deportivo y ex portero del club.

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“Siempre hay posibilidad de que eso suceda; esperamos que ésta sea la última y que no haya más posibilidades, porque el despliegue futbolístico que él hace cuando está en cancha es un deleite para el equipo y el aficionado”, sentenció Lonnis.