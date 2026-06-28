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¿Juega Alphonso Davies? Las alineaciones de Sudáfrica vs. Canadá por los 16avos de final del Mundial 2026

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, confirmó que Alphonso Davies está recuperado de su lesión. Así formarían Canadá y Sudáfrica para abrir los 16avos de final.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Los posibles XI de Sudáfrica y Canadá.
© GettyLos posibles XI de Sudáfrica y Canadá.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 arrancan este domingo 28 de junio, con el cruce entre Sudáfrica y Canadá en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Después de clasificar como escolta en el Grupo B de Suiza, que le ganó el duelo directo por 2-1 en la última fecha, el equipo norteamericano busca volver al triunfo contra unos Bafana Bafana que vienen de hacer historia: pasaron de ronda por primera vez en su historia, también en el segundo lugar, luego de vencer 1-0 de forma agónica a Corea del Sur en la última fecha de la zona A.

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En la previa, la incógnita en el lado de los Canucks pasaba por el estado de su gran figura, Alphonso Davies, quien se perdió los tres primeros partidos por una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo sufrida durante la semifinal de Champions League entre PSG y su club, Bayern Múnich.

Alphonso Davies sumaría minutos ante Sudáfrica

Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, confirmó en la rueda de prensa previa al partido contra Sudáfrica que Davies se encuentra disponible para jugar los 16avos de final del Mundial. “Ahora que Alphonso está sano y listo para competir, es un momento muy importante para el equipo y un gran impulso para todos nosotros”, aseguró.

Marsch no aclaró si el lateral izquiero será titular o entrará de cambio, pero reconoció que confirmó su regreso cuando todavía no estaba listo de forma estratégica, como una suerte de “señuelo”, para condicionar los juegos contra Qatar (6-0) y Suiza (1-2).

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Alphonso Davies jugó su último partido completo con Canadá el 21 de marzo de 2025, en la semifinal de la Nations League que perdieron 0-2 contra México. (Foto: Getty)

Alphonso Davies jugó su último partido completo con Canadá el 21 de marzo de 2025, en la semifinal de la Nations League que perdieron 0-2 contra México. (Foto: Getty)

La posible alineación de Canadá

  • 4-4-2: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Jonathan David, Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
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El posible XI de Sudáfrica

  • 4-2-3-1: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Thalente Mbatha; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.

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