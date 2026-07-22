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Fuera de la FIFA: Donald Trump quiere darle un cargo a Gianni Infantino tras el Mundial 2026

Donald Trump quiere que Gianni Infantino tome uno de los puestos más importantes en la ONU. Así se ha confirmado en Estados Unidos.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Donald Trump le quiere dar el cargo a Gianni Infantino.
© Getty ImagesDonald Trump le quiere dar el cargo a Gianni Infantino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en mente a un candidato inesperado para dirigir la Organización de las Naciones Unidas (ONU): Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA. La información fue dada a conocer por el diario The New York Post, citando a fuentes cercanas al mandatario.

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De acuerdo con el medio estadounidense, Trump ve en el dirigente suizoitaliano de 56 años a una figura con gran respeto internacional y con la habilidad necesaria para tender puentes entre diferentes sectores del planeta.

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La amistad entre Donald Trump y Gianni Infantino

La cercanía entre ambos líderes no es nueva, pero se consolidó durante la realización del reciente Mundial 2026, celebrado conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, esta estrecha relación ha estado rodeada de momentos controversiales.

Entre ellos destaca la creación, en diciembre pasado, del primer Premio de la Paz de la FIFA, galardón que Infantino entregó directamente a Trump. Asimismo, durante la Copa del Mundo se vivió un hecho sin precedentes cuando el presidente estadounidense intercedió personalmente para anular la tarjeta roja de Folarin Balogun, petición a la que la FIFA accedió levantando la sanción para el partido de octavos de final.

La elección del próximo secretario general de la ONU se llevará a cabo este mismo año para reemplazar al portugués António Guterres, cuyo periodo concluye en diciembre.

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Para lograr el puesto, Gianni Infantino o cualquier aspirante necesitará primero el visto bueno del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos posee poder de veto, para luego ser votado por la Asamblea General.

La propuesta resulta llamativa dado el historial de Trump con el organismo multilateral, con el cual ha mantenido fricciones constantes desde su primer mandato, llegando a retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos, la OMS y el Acuerdo de París.

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En resumen

  • El presidente de EE. UU. busca impulsar a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como candidato a próximo secretario general de la ONU, según The New York Post.
  • Ambos líderes consolidaron su amistad en el Mundial 2026, marcada por episodios controversiales como la entrega de un premio especial a Trump y la anulación de una sanción a un jugador estadounidense.
  • Infantino necesitaría el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, donde EE. UU. tiene poder de veto, para suceder a António Guterres al final de este año.

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