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El fallo de Fidel Escobar en Saprissa que lo pone en jaque rumbo al Mundial 2026: “No puede ir”

La floja marca de Fidel Escobar ante Marcel Hernández no solo le costó la copa a Saprissa, sino que desató una ola de críticas que pone en duda la convocatoria del zaguero con Panamá.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Fidel Escobar quedó expuesto en el "Rosabalito".
© Saprissa / Fepafut.Fidel Escobar quedó expuesto en el "Rosabalito".

Todos los jugadores del Deportivo Saprissa, sin excepción, vivieron una noche negra este sábado en el Estadio Carlos Alvarado, donde cayeron por 2-0 ante el Club Sport Herediano en la final de vuelta del Torneo Clausura 2026. Los tibaseños tuvieron que soportar el festejo eufórico de la estrella 32 rojiamarilla frente a sus ojos, luego de no poder sostener la ventaja global.

Sin embargo, nadie quedó tan expuesto tras la final como Fidel Escobar. El zaguero panameño, que venía firmando un enorme partido, quedó retratado como el mayor responsable de que, al minuto 75 de partido, Marcel Hernández anotara el gol histórico que le dio el título a los florenses.

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El artillero cubano encaró a un Fidel que venía retrocediendo dentro del área, y la falta de reacción de este último ante el recorte del goleador fue llamativa: apenas atinó a estirar su pierna derecha, muy lejos del balón, mientras Hernández ya se ponía cara a cara con el guardameta Abraham Madriz para fusilarlo y poner el 2-0 definitivo.

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“Fidel no puede ir al Mundial”

En las redes sociales, los aficionados de Saprissa no perdonaron al “Comandante”, pero tampoco lo hicieron los fanáticos del fútbol canalero, que siguen de cerca el presente del futbolista de 31 años en su carrera por meterse entre los 26 convocados de Thomas Christiansen para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 con la Selección de Panamá.

Marcel le mostró a Christiansen que Fidel no está para un Mundial“, opinó el periodista Jorge Alpízar en X (ex Twitter), en un comentario que sumó más de 240 likes.

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Otros usuarios sentenciaron: “Aquí se perdió el Mundial Fidel”, “¿Con esa forma de marcar quieren meter a Fidel en el Mundial con Panamá?”, “Marcel se le escapó a Fidel, como a Fidel, seguramente, se le va a escapar el mundial”, “Acá Fidel quedó fuera del mundial, en definitiva”, “No tengo nada en contra de Fidel, pero él no puede ir al mundial, no tiene las condiciones óptimas para estar en la lista de 26”, y “Bailado y lentísimo Fidel. Yo creo que no va a ir al mundial”, entre muchos otros señalamientos lapidarios.

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¿Cuándo se anuncian los convocados de Panamá al Mundial?

Thomas Christiansen anunciará la nómina oficial de 26 futbolistas el próximo martes 26 de mayo a las 10:00 a.m. (hora local) en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá. Con este reciente fallo a cuestas, la presencia del “Comandante” es hoy una verdadera incógnita.

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En síntesis

  • Fidel Escobar quedó expuesto por su floja marca ante Marcel Hernández en el gol que le dio el título a Herediano.
  • Aficionados panameños reventaron al zaguero en X (Twitter), asegurando que con ese nivel no merece ir al Mundial.
  • Thomas Christiansen anunciará la lista definitiva de 26 convocados de Panamá el martes 26 de mayo a las 10:00 a.m.

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