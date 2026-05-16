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Clausura 2026

El fuerte descargo de Roberto Artavia después de la derrota de Saprissa en la final ante Herediano

El presidente de Saprissa fue muy contundente para describir el gran error que tuvo el equipo en esta temporada.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Artavia dejó un comunicado en sus redes sociales.
© Alonso TenorioArtavia dejó un comunicado en sus redes sociales.

Este sábado, el Deportivo Saprissa finalizó su participación en el Clausura 2026. El Monstruo no pudo alargar la definición a la Gran Final después de perder por 2-0 la vuelta contra Herediano y se quedó muy cerca de conseguir el objetivo principal.

Justamente Roberto Artavia, presidente de los morados, detalló que ganar la 41 es la meta más importante que tiene el club al día de hoy. Por eso, el máximo dirigente calificó la eliminación del conjunto tibaseño como un fracaso.

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En su cuenta de X, Artavia hizo un análisis de los meses que lleva en la institución y no tuvo piedad para reconocer que el club fracasó. En primer lugar, le agradeció a la afición morada y después reconoció lo mencionado anteriormente.

El comunicado de Roberto Artavia en sus redes sociales tras la derrota de Saprissa

Este semestre nos quedamos cortos y fracasamos en la meta de alcanzar la 41, que fue y será el objetivo principal hasta que esté en nuestras vitrinas“. comentó el presidente morado acerca de lo que le pasó a Saprissa en este campeonato nacional.

Primera parte del comunicado de Artavia en su cuenta de X.

Primera parte del comunicado de Artavia en su cuenta de X.

Para lograr el objetivo primordial del club, Artavia reveló lo que pasará: “Toda nuestra atención a partir de ahora se enfoca en trabajar con el gerente deportivo y cuerpo técnico para fortalecer el equipo donde lo requiera y así competir por los dos torneos que jugaremos el próximo semestre“.

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Por último, agradeció el trabajo del cuerpo técnico que comanda Hernán Medford y habló sobre las manchas que tuvo Saprissa en cuanto a las suspensiones en estas semanas: “En el fútbol siempre hay campo para mejorar, pero sería mezquino no reconocer la mejoría del equipo este semestre, manchado al final por temas ajenos a la cancha, tema en el que también vamos a trabajar“.

La otra parte del comunicado de Artavia.

La otra parte del comunicado de Artavia.

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En resumen

  • Roberto Artavia calificó la eliminación de Saprissa en el torneo como un fracaso.
  • El dirigente ratificó en X que el objetivo principal es alcanzar la 41.
  • El entrenador Hernán Medford recibió el agradecimiento del mandatario por la mejoría del equipo.

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