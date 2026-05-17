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La crisis apremia: Saprissa se compra un problema que pesará en Hernán Medford para el Apertura 2026

La final perdida ante Herediano aumenta la cantidad de torneos en los que Saprissa no logra ser campeón.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El entrenador deberá cargar con una mochila pesada.
© Captura de Pantalla.El entrenador deberá cargar con una mochila pesada.

El Deportivo Saprissa volvió a cerrar la temporada sin un campeonato nacional. El Monstruo cayó contra Herediano por 2-0 en el Carlos Alvarado y se quedó nuevamente en las puertas de la tan esperada 41, como sucedió en el Apertura 2025.

Con esta caída en la final del Clausura 2026, ya son cuatro campeonatos consecutivos en los que Saprissa no logra quedarse con el título. Esta racha se convirtió en la segunda peor del club desde que se juegan los torneos cortos en la Liga Promérica.

La peor racha de la historia de Saprissa es de siete campeonatos cortos sin ser campeón, la cual se dio entre Invierno 2010 e Invierno 2013. Por eso, Hernán Medford deberá cargar en el próximo Apertura 2026 con una mochila muy pesada.

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Por este motivo, Saprissa será, sin dudas, el equipo con mayor presión entre los que disputarán el campeonato del siguiente semestre. Alajuelense fue campeón en el Apertura 2025, hace apenas seis meses, y Herediano acaba de serlo en la noche de este sábado.

El último campeonato que ganó Saprissa: Clausura 2024

La última vez que el Monstruo fue campeón se dio en el Clausura 2024, precisamente el 26 de mayo de ese año. Hasta este 17 de mayo de 2026, un día después de la final, transcurrieron un total de 721 días.

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En aquella ocasión, Saprissa fue el líder en la fase de clasificación con 48 puntos. En la fase final, eliminó a San Carlos de las semifinales por un 5-0 en el global. En la final derrotó a Alajuelense por 3-1. Primero perdió la ida por 1-0, pero luego se repuso en la vuelta con un contundente 3-0.

En resumen

  • El club Saprissa suma cuatro campeonatos consecutivos sin lograr el título de la Liga Promérica.
  • El entrenador Hernán Medford dirigirá el próximo Apertura 2026 bajo una racha de sequía.
  • El último campeonato de Saprissa se registró el pasado 26 de mayo de 2024.
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