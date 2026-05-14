Los ghaneses no podrán contar finalmente con uno de los futbolistas que más esperaban para convocar a la Copa del Mundo.

A menos de 30 días del inicio de la Copa del Mundo, el primer rival que tendrá la Selección de Panamá en el Grupo L no contará con uno de los futbolistas con un largo pasado en la Premier League que tiene la Selección de Ghana.

Tariq Lamptey, exjugador del Chelsea y Brighton, no será convocado al Mundial 2026 debido a que no llegó a recuperarse de la rotura de ligamento cruzado que sufrió en septiembre de 2025. Su fecha de regreso estaba pactada para este mes, pero finalmente no tendrá acción.

Lamptey en el Mundial de Qatar 2022. (Foto: Getty Images)

Además, Fiorentina, club en el que apenas pudo jugar 25 minutos en toda la temporada de la Serie A, acaba de rescindirle el contrato. Por esta razón, Lamptey ya es agente libre y buscará un nuevo equipo para la próxima campaña.

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Carlos Queiroz, entrenador de Ghana que asumió en abril, decidió no tenerlo en cuenta debido a que no está en óptimas condiciones. A esta lesión, también había que sumarle que Lamptey no suma minutos desde el pasado 21 de septiembre.

Lamptey no será la única baja de Ghana para el Mundial 2026

Lamptey no será el único futbolista de Ghana que se perderá el Mundial 2026. La otra figura que no llega (también por lesión ligamentaria) es Mohammed Salisu, defensor central del Mónaco de la Ligue 1.

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Salisu en el Mundial de Qatar 2022. (Foto: Getty Images)

La ausencia de Salisu es aún más grave para el combinado africano, ya que el defensor fue parte de la clasificación a la Copa del Mundo con goles importantes. Convirtió en dos oportunidades: una ante Chad y otra contra la República Centroafricana.

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En resumen

Tariq Lamptey no será convocado por Ghana para el Mundial 2026 tras una lesión ligamentaria.

no será convocado por para el Mundial 2026 tras una lesión ligamentaria. El club Fiorentina rescindió el contrato del futbolista, quien actualmente se encuentra como agente libre .

rescindió el contrato del futbolista, quien actualmente se encuentra como . El defensor Mohammed Salisu también será baja para el combinado africano por una lesión similar.