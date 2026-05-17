El presidente de Herediano habló tas ganar la 32 y se rindió ante el trabajo de Hernán Medford, aunque también criticó la "improvisación" que hubo en Saprissa previo al arribo del DT.

Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano protagonizaron una final de vuelta caliente en el Estadio Carlos Alvarado, que terminó con el triunfo 2-0 de los florenses (remontaron la derrota 1-2 sufrida en “La Cueva”) y la conquista de su título nacional número 32.

Uno de los protagonistas de uno de los momentos de tensión de la noche fue el presidente de los rojiamarillos, Jafet Soto, quien, tras provocar a un supuesto integrante de la “S”, fue empujado por Mariano Torres y luego alejado de la escena por un Kendall Waston visiblemente molesto.

Frente a los micrófonos, la lengua filosa de Soto volvió a aparecer para lanzarle un filazo a Erick Lonnis, líder del comité deportivo del club tibaseño. Sin embargo, también hubo lugar para el elogio en medio de los festejos, pues reconoció abiertamente la labor del entrenador rival, Hernán Medford.

Jafet Soto destaca el impacto de Medford, pero advierte a Saprissa

Hablando sobre los “equipos bravos” a los que Heredia le hizo frente este semestre, el jerarca florense mencionó: “Nos enfrentamos a un Saprissa que desde que llegó Medford… Porque es desde que llegó Medford, porque anteriormente habían hecho y deshecho ahí, para que no los engañen con bla, bla, bla… Es una institución muy grande. Saprissa es una institución muy grande y tiene que ser maneja por gente muy grande, por gente que tenga experiencia en esto, no improvisación”.

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“Entonces, desde que llegó Medford todo el mérito es de Hernán, porque él está solo ahí, agarró a Saprissa fuera de zona de clasificación y lo llevó a un nivel tan grande como para disputarnos una final de campeonato nacional“, soltando un tiro por elevación que podría ser para Erick Lonnis, la gestión de Juan Carlos Rojas (sobre todo en su etapa final) o incluso el anterior gerente deportivo, Sergio Gila.

Recordemos que, con este subcampeonato, Saprissa lleva ya cuatro torneos cortos sin alzar un título. La última vez que lo hizo fue en el Clausura 2024, cuando Vladimir Quesada estaba al mando del equipo y levantó la última corona de un tetracampeonato que el saprissismo ve con cada vez más añoranza.

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En síntesis