El considerado mejor portero del Clausura 2026 por los números termina su contrato con el Team en diciembre.

El Club Sport Herediano está de festejo tras haberse quedado con el Clausura 2026 este sábado por la noche. El Team superó a Saprissa por 2-0 en la vuelta y se impuso en la serie por 3-2. Con esta consagración, los florenses alcanzaron los 32 campeonatos nacionales.

Una de las grandes figuras del partido y de todo el campeonato fue Danny Carvajal, quien se consagró como el portero con menos goles recibidos y mayor cantidad de vallas invictas en este Clausura 2026, según informó la Unafut en sus canales oficiales.

Justamente el portero del Team es uno de los que finaliza su contrato con la institución rojiamarilla el próximo campeonato. Como le quedan seis meses a su vínculo, Carvajal ya puede negociar con cualquier equipo para el próximo año.

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Danny Carvajal renovará su contrato con Herediano

Una vez finalizado el encuentro, el arquero de 37 años confirmó que será de su futuro: “Tengo seis meses de contrato, Heredia quiere que extienda y vamos a extender. Vamos a ver a cuánto tiempo. Había una oferta de El Salvador, pero no me llamó la atención. No es un equipo que me motive para salir. No quiero salir ahora. Quiero llevar una vida más tranquila“.

Con este anuncio, Jafet Soto tiene resueltas las dudas que había sobre el futuro de Carvajal y lo mismo para José Giacone, quien lo considera una pieza clave dentro del equipo. De esta manera, el ex Saprissa seguirá vinculado a los florenses más allá del Apertura 2026.

La baja que tiene Herediano en la portería

De igual forma, Herediano tendrá que buscar a un nuevo portero para la próxima temporada teniendo en cuenta que Aarón Cruz se irá del club. El arquero no renovará su contrato y se marchará como agente libre con el objetivo de sumar minutos.

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En resumen